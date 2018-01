Sevilla 2-1 Cádiz: A cuartos entre pitos y dudas

Ponía el Sánchez-Pizjuán el contador a cero, después de la derrota del pasado fin de semana ante el Betis en el derbi, un 3-5 con el que los de Nervión ponían punto final a más de un año sin conocer la derrota como local y que amargaba el debut liguero de un Vincenzo Montella que había arribado a Nervión para enmendar lo errado a lo largo de todos estos meses. Dicen que una mancha de mora con otra se quita y el técnico italiano estaba obligado hoy, ante el Cádiz, a borrar la vergüenza sufrida en el derbi. Un rival de inferior categoría ante el que no cabía otra que pasar por encima para alegría de la afición sevillista. Sin embargo, no fue así, pues aunque sacó la eliminatoria y se metió en cuartos de final, muchos fueron los silbidos de una afición herida en su orgullo.

Fiel al discurso impuesto, el Sevilla salió al ataque desde los primeros compases, avisando Ben Yedder a los dos minutos con un disparo que repelió Yáñez. Un minuto después, volvería a ser el franco-tunecino quien cazaría un balón muerto en el área que se marchó alto. El Sevilla de Montella demostraba su mejoría en ataque, pero seguía sufriendo en defensa, con numerosas pérdidas de balón y fallos en la entrega que pudieron provocar más de un apuro ante el conjunto cadista. Justo lo que ocurrió en el 17´, cuando Barral, quien ya gozó antes de un cabezazo que resultó anulado por fuera de juego, estrelló en la madera de Sergio Rico un regalo de Geis, quien literalmente le entregó la pelota al rival a la hora de intentar sacar el balón jugado. Un verdadero fallo de patio de colegio que, lógicamente, volvió a despertar el enojo de la grada.

Lo intentaba el Sevilla, sin suerte, por medio de Pablo Sarabia, un futbolista que tiene que ganarse el puesto cada vez que arriba un nuevo entrenador a Nervión y que hoy, ante el Cádiz, también se topó con el colegiado, quien le anuló una ocasión manifiesta de gol por fuera de juego inexistente. Y entre tanto, nuevo aviso del Cádiz. Moha Abdullah rompía a Carole en carrera y estrellaba el balón en el lateral de la red. Más pitos de la grada del Sánchez-Pizjuán.

El gol se hacía esperar, pero llegaría antes del descanso. No podía ser otro: Ben Yedder. El delantero aprovechaba un rechace de Correa, asistido por Carole, para meter el balón entre los tres palos y calmar los ánimos de una afición no conforme con el juego de su equipo. La segunda mitad comenzaría igual: con el Sevilla buscando la portería contraria y con el Cádiz en busca de la sorpresa, que casi consigue. Correa, en el 54´, hacía el segundo, cabeceando un córner y metiendo el balón en el palo largo, donde no llega el portero. Un 2-0 con el que el Sevilla parecía matar la eliminatoria, pero lo peor estaba por llegar. Mientras que Montella aprovechaba para hacer cambios y la grada para jugar a ser juez, el Sevilla se desmontaba con el cambio de Banega, pulmón sevillista durante todo el partido. Tras ello, llegaría el tanto de Álvaro García, que se aprovechó de la salida a medias de un ingenuo Sergio Rico, y las ocasiones cadistas para empatar e, incluso, darle la vuelta al marcador. Un 2-1 que, tras el 0-2 de la ida, mete al Sevilla en cuartos entre pitos y dudas, muchas dudas, ante un Cádiz repleto de suplentes.

FICHA TÉCNICA

2 - Sevilla FC: Sergio Rico; Corchia, Mercado, Lenglet, Carole; Geis, Nzonzi (Pizarro, m.83); Sarabia, Éver Banega (Franco Vázquez, m.72), Correa; y Ben Yedder (Muriel, m.78).

1 - Cádiz CF: Rubén Yáñez; Rober Correa (Álvaro, m.69), Servando, Kecojevic, Oliván; Abdullah, Sergio González; Moha Traoré, Nico, Aitor García (Carillo, m.61); y Barral (Eugeni, m.61).

Goles: 1-0, M.31: Ben Yedder. 2-0, M.53: Correa. 2-1, M.85: Álvaro García.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a los visitantes Oliván (m.26) y Sergio González (m.74).

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante cerca de 24.000 espectadores, entre ellos unos doscientos seguidores del Cádiz situados en la zona para la afición visitante.