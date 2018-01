Arias: "Será una eliminatoria dura y bonita"

Óscar Arias ha valorado para Gol la eliminatoria contra el Atlético de Madrid en los cuartos de la Copa del Rey. "Con los equipos que había en el bombo había posibilidad de un rival complicado en el bombo. Es una eliminatoria complicada, dura, pero bonita. Vamos a tener la vuelta en Sevilla. Si somos capaces de conseguir un buen resultado allí podremos rematarlo aquí. Tenemos que medirnos contra cualquier rival. No vivimos nuestro mejor momento y es un rival exigente, de primer nivel. Nos va a poner en la tesitura de estar a ese nivel para competir", ha comentado.

Arias no ha querido incidir en la vuelta de Vitolo al Sánchez-Pizjuán: "Vitolo es pasado en el Sevilla, no me dice nada que vuelva".

Para los partidos contra el Atlético podría haber alguna novedad en el equipo. En eso trabaja el director deportivo sevillista:"Es tiempo de mercado y todos los clubes aprovechamos para mejorar la plantilla en la medida de lo posible".