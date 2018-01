Montella: "El principal rival del Sevilla F.C. es el propio Sevilla F.C."

Vincenzo Montella, técnico del Sevilla, ha comparecido en rueda de prensa este mediodía antes de partir esta tarde hacia Vitoria, donde mañana el Sevilla se enfrentará al Alavés. Con la clasificación para los cuartos de final de la Copa, donde el Atlético será el rival, y los últimos coletazos de la resaca del derbi, el italiano apela al trabajo para seguir creyendo en el equipo. "He visto alguna mejoría, no hemos tenido mucha continuidad porque apenas llevamos 15 días, pero trabajando e insistiendo todo va a ir mejor. Soy muy optimista, creo en el trabajo y que trabajando vamos a mejorar. Ya lo he visto, aunque sean mejoras pequeñas. La plantilla tiene mucha calidad y estoy seguro que vamos a mejorar", ha dicho el sevillista.

Preguntado sobre los objetivos del Sevilla en Liga frente a sus rivales y si el equipo debe tener la referencia en el Real Madrid, cuarto clasifacdo, o el Valencia, tercero, Montella ha contestado: "El principal rival del Sevilla es el propio Sevilla, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y seguir nuestro camino. Lo importante es salir motivados y mirar los partidos siguientes con mucho optimismo".

En cuanto al próximo rival copero, Montella ha argumentado: "La victoria ante el Cádiz nos da la oportunidad de enfrentarnos a un gran equipo, de los mejores a nivel europeo y la motivación que ello conlleva es muy importante para nosotros, aunque ahora mismo tenemos en mente el partido de mañana, que es fundamental para nosotros".

Además, Montella se deshizo en elogios hacia Simeone: "He leído mucho sobre su filosofía en el pasado, sus equipos son muy físicos y verticales y cuando un entrenador logra instaurar su filosofía en un equipo, significa que es muy bueno".

Por último, el italiano habló sobre la incorporación de Arana: "Necesitamos tiempo para valorar, pero va a ser un grandísimo jugador".