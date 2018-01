"Montella no es el Padre Pío"

Vincenzo Montella llegó el pasado diciembre para pilotar a un Sevilla que no se encuentra en su mejor etapa. Aunque la crisis estaba ya gestada cuando el italiano aterrizó en la capital hispalense, las derrotas ligueras ante Betis y Alavés han despertado a los que confiaban en la capacidad del italiano para frenar la mala racha sevillista, exigiendo resultados inmediatos.

Fabrizio Lucchesi, actual director deportivo de la SSD Latina Calcio 1932, coincidió en la AS Roma con el napolitano Vincenzo Montella. El que fuera director deportivo de la Roma ha expresado en una entrevista a Tuttomercatoweb.com sus impresiones sobre Montella, considerando que es pronto para juzgar su trabajo: "En primer lugar, creo que el trabajo no se puede medir con los resultados. Es un técnico que llegó a mitad de temporada a un equipo que estaba ya hecho. No es que el Padre Pío llegue y ponga todo en su lugar, debemos darle tiempo a Vincenzo para que trabaje. Y sería necesario ver a fondo los partidos y analizarlos, sería presuntuoso dar juicios claros desde lejos. Es necesario entender si las derrotas han llegado por falta de organización de juego o por defectos de los jugadores".

Lucchesi insiste en que se debe dar tiempo a Montella para que se coseche el trabajo que está labrando: "Es necesario darle a Montella la posibilidad de entrar en los mecanismos del equipo".

Sobre la destitución del entrenador en su anterior club, AC Milan, Lucchesi considera: "Cuando estás libre, siempre existe el deseo de volver y olvidar la amargura de un despido: Sevilla es una bella realidad y si Vincenzo lo ha aceptado es porque hay condiciones para hacer un buen trabajo".