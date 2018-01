Corchia: "Nunca había vivido una pasión como ésta y la disfruto"

La llegada de Vincenzo Montella le ha sentado bien a Sebastien Corchia, que se ha adueñado del carril diestro del Sevilla bajo el mando del entrenador. El futbolista ha alabado al técnico transalpino en una entrevista concedida a Omnisport. "Está siendo una buena experiencia con nuestro nuevo entrenador. Para mí, personalmente, es genial que sea italiano, porque soy medio italiano, con doble ciudadanía para Francia y Italia. Es fácil para mí hablar con mi entrenador y entenderlo a la perfección, porque compartimos el mismo idioma. Siento que confía en mí, y haré todo para estar a la altura de eso, ha explicado.

Corchia destaca lo comunicativo que se muestra Montella con el grupo: "Habla mucho con los jugadores, también en conversaciones individuales, y eso es genial. Trabajamos duro para mejorar como equipo, y con una mejor comprensión táctica y organización. Todos los jugadores trabajaron juntos en el campo contra el Atlético y la victoria se debió al nivel de rendimiento físico y mental que pusimos en el juego", explica el zaguero, que ve así los cambios que propone Montella: "Nuestro entrenador quiere que seamos más agresivos. Cuando tenemos el balón, él quiere que juguemos más rápido y con mucho movimiento. Su objetivo es que juguemos bien y, por supuesto, que ganemos".

Para el ex del Lille, la plantilla del Sevilla se adapta a la perfección a lo que quiere el 'Aeroplanino': "Creo que tenemos el equipo adecuado con tantos jugadores de alta calidad para jugar así, así que estoy seguro de que mejoraremos y terminaremos esta temporada en un nivel alto".

El triunfo en el Wanda ha llenado de moral el depósito nervionense: "La victoria de la Copa en Madrid se sintió como un comienzo de la segunda mitad de nuestra temporada. El Atlético es un gran equipo, y fuimos el primer equipo español en ganar en su nuevo estadio. Es un hito para nosotros y debemos convertirlo en un punto de inflexión. La victoria fuera de casa contra el Atlético es una referencia para nosotros. Así es como debemos actuar cada vez. Nos da confianza porque ese resultado fue excelente y fuimos recompensados ??por nuestro arduo trabajo. Pero si bajamos de ese nivel tan alto en el próximo partido, con un rendimiento decepcionante, no habremos logrado nada. Ahora es el momento de demostrar lo que podemos hacer como grupo".

Corchia quiso restar dramatismo a la situación del Sevilla y resaltó los logros que se han conseguido hasta ahora. "No hemos jugado tan bien como debiéramos y no hemos estado a la altura de nuestro potencial. Pero aquí no hay pánico, solo concentración en el trabajo duro. Todavía estamos en la Copa del Rey con la posibilidad de llegar a las semifinales, en los octavos de la Liga de Campeones, y estamos compitiendo por un lugar entre los cuatro primeros, así que tenemos todo por lo que luchar para que sea una gran temporada", aclara.

El futbolista de Noisy-le-Sec alabó a la afición nervionense cuando explicó el encuentro con los aficionados que se acercaron al entrenamiento a hablar con los jugadores. "Los seguidores tienen un espíritu fantástico en este gran club y esta hermosa ciudad, y queremos escalar una montaña por ellos. Nos demandan mucho y tienen todo el derecho de hacerlo porque sabemos que están ahí para nosotros. Nunca había visto una pasión como ésta antes y la disfruto. Me motiva mucho".