"El Sevilla me ha preguntado por Younes"

Amin Younes (24) fue vinculado recientemente con el Betis, entre otros muchos equipos. El habilidoso extremo del Ajax, internacional absoluto con Alemania, está dispuesto abandonar la Eredivisie para recalar en una liga de mayor nivel, siendo la Serie A, la Premier y LaLiga sus favoritas. Ahora bien, se está pensando mucho qué camiseta vestir. No le mueve el dinero, sino lo deportivo.

Es lo que se desprende de las palabras de su agente, un Nicola Innocentin que desvela una llamada desde Nervión para preguntar por el futbolista. "El Ajax recibió una oferta de 10 millones de euros, pero el Swansea no es un club al que Amin quiera ir, desde el punto de vista deportivo. Zenit, Inter, Napoli, Watford y Sevilla me han contactado. El Napoli no ha realizado ninguna oferta por Younes, que tiene ahora dos objetivos muy claros: ganar un título y lograr un puesto con Alemania para estar en el Mundial. Después de esta temporada, puede salir como agente libre. Amin está muy agradecido al Ajax y quiere lo mejor para el club. Si no sale en este mercado, dará todo por lograr el título", ha comentado el agente del extremo ambidextro, lesionado desde hace algunas semanas, en Tuttonapoli.

El Sevilla no considera prioritario reforzar su posición en este mercado, aunque no habrá que perder de vista su nombre de cara a verano, si es que Younes continúa hasta entonces en el Ajax.