El agente de Ganso, en Sevilla para resolver su futuro

Ganso no ha sido convocado ni una sola vez por Montella.

No le han comunicado que es un descarte y debe, por tanto, buscarse una salida en el presente mercado invernal, pero Paulo Henrique Ganso no necesita más pistas. El brasileño se ha quedado fuera todas las convocatorias de Vincenzo Montella y no tiene ninguna pinta, siendo el italiano un técnico de ideas muy fijas, de que vaya a cambiar el paranorama para el brasileño, quien se había hecho con un puesto de titular en los últimos encuentros de Berizzo al frente del banquillo nervionense.

Su agente, Giuseppe Dioguardi 'Pepinho', está preocupado por la situación de su representado, por lo que ha tomado un avión desde Brasil para hablar cara a cara sobre el asunto con un Óscar Arias que ha estado por la mañana en la ciudad deportiva, dialogando con José Castro y Montella. No en vano, según ha podido saber ESTADIO, el apoderado de Ganso se encuentra ya en Sevilla.

Son varios, no obstante, los agentes que están moviendo al mediapunta brasileño. Por ejemplo, tanto por la liga española (el Celta rechazó su ofrecimiento) como por el extranjero. En México, donde hay bastante cash, son varios los clubes que están estudiando la posibilidad de hacerse con sus servicios. También en China o Turquía, como en mercados anteriores, si bien el '19', feliz junto a su familia en España, no está muy por la labor de emigrar a una liga exótica.

La inminente reunión entre Arias y 'Pepinho' debe aclarar mucho sobre un futbolista que ha tenido que esperar mucho para jugar con Sampaoli y Berizzo, y que ha sido desterrado por Montella sin ni siquiera haber recibido una sola oportunidad.