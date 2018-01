Montella: "No podemos pensar en el resultado de la ida"

En entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al entrenamiento de esta tarde. El equipo recibe mañana al Atlético de Madrid para disputar la vuelta de los cuartos de la Copa del Rey.

Un enfrentamiento al que el Sevilla llega con la ventaja cosechada en la ida, tras imponerse en el Wanda Metropolitano por 1-2: "Espero un partido muy físico, muy agresivo, y espero ver una mejora en el equipo tras estos dos partidos".

El equipo cosechó el sábado su segunda victoria consecutiva y se encuentra en un gran momento de forma: "Ha cambiado la mentalidad del equipo. Los jugadores ya saben lo que queremos de ellos. Tenemos un gran espíritu y tenemos muchas ganas de volver a jugar en casa tras estas dos victorias".

Montella fue cuestionado sobre si alineará a los mismos hombres que han conseguido las dos victorias consecutivas: "Para mejorar hay que cambiar, pero cambiar no significa mejorar. No es algo definitivo. Mañana pensaré la alineación".

Su buen amigo Di Francesco ya consiguió anular al Atlético de Madrid en la Champions: "Hablo mucho con él (Di Francesco) pero no sobre esto. Cada partido es diferente, cada momento es diferente. Tenemos que centrarnos en nuestro partidos y nada más, el de mañana es un partido muy importante para nuestros aficionados".

Diego Costa no jugará el partido de mañana: "El Atlético mañana va a jugar con 11 jugadores, si jugara con 10 tendríamos ventaja pero no será así. Tienen una gran plantilla y podrán cubrir la baja de Costa sin problemas".

Durante toda la rueda de prensa, Montella tenía clara cuál era la consigna: "Creo que lo primero que tenemos que hacer es olvidar el resultado del partido de ida. Tenemos que unirnos la afición y los jugadores y pensar en el partido de mañana, no en el resultado de la ida".

Sobre el rendimiento de Muriel, el técnico se mostró muy satisfecho: "Creo que Muriel tiene gran mérito por el precio que ha costado, pero no se le debe juzgar por lo que se ha pagado por él. Muriel está muy bien y nos está ayudando mucho. Está muy motivado y estamos muy contentos con él. No se si Muriel llegará a 20 goles, para llegar a esta cifra también tiene que marcar también goles feos, no todos serán como el del otro día".

Los posibles fichajes también estuvieron presentes en la rueda de prensa: "Todos los equipos se pueden mejorar, pero a veces cuando quieres mejorar un equipo lo empeoras. Yo hablo todos los días con el director deportivo y el presidente y ya veremos la decisiones que tomamos".

Sobre su rival, Montella afirmó que independientemente de los resultados sigue siendo un gran equipo y tiene un gran entrenador: "Lo que he entendido aquí en 15 días es que en una semana eres el peor y en otra semana eres el mejor. Simeone es un gran entrenador y sabrá salir de esta situación". "Creo que Simeone ha creado su porpia metodología en el Atlético. Cada equipo tiene su estilo. No creo que exista un estilo ganador, sino todos lo usaríamos. Está claro que Simeone realiza un trabajo magnífico", dijo el italiano, que mostró su admiración por Simeone.

El estilo defensivo de los entrenadores italianos podría ser una ventaja mañana: "Creo que ningún entrenador quiere conceder dos goles, sea italiano o no. No tenemos que pensar en la ventaja que tenemos sino en el partido. Sabemos que será un partido intenso y físico. No tenemos que pensar ni en la ventaja ni en el resultado, insisto".

Otro de los temas candentes era la vuelta de Vitolo al Sánchez-Pizjuán y su recibimiento: "Vitolo es un gran jugador. Se que estuvo aquí, pero no puedo decir a la afición como tiene que tratar a un exjugador. Solo puedo pedir a la afición que nos anime en un partido tan difícil".

El técnico ha confirmado que mañana dará la lista de convocados y para cerrar su intervención, ha querido volver a pedir el apoyo de la afición: "Yo lo que pido es que los aficionados estén con nosotros durante los 90 minutos, que nos abracen, esto es muy importante para nosotros". "Esta tarde tenemos entrenamiento y vamos a recuperar las fuerzas para estar preparados para el partido de mañana", concluyó Montella.