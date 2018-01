La Real Sociedad también dice "no" a Ganso

A poco más de una semana para que cierre el mercado de fichajes, el futuro de Paulo Henrique Ganso sigue muy en el aire. El club transmitió a su agente, vía telefónica, que el brasileño "es una opción más" para Vincenzo Montella, pero resulta evidente, dado que no ha entrado en ninguna de sus convocatorias, que el técnico italiano no lo quiere.

Por eso, tal y como desveló este lunes ESTADIO, el agente del '19' se ha desplazado hasta la capital hispalense, a fin de intentar encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. De momento, dado que Ganso es feliz en España y no quiere emigrar a una liga exótica, se le está ofreciendo por LaLiga. Ya trascendió que el Celta había rechazado su ofrecimiento y ahora, según ha podido saber esta redacción, ha sido la Real Sociedad la que ha dicho "no" al préstamo del mediapunta, con un estilo muy definitivo, que no encaja en todos los equipos, y una ficha importante, como para no ser asumible por muchos.

Así las cosas, su apoderado, 'Pepinho', está en conversaciones con Arias y el propio Ganso antes de desplazarse a Italia, donde hablará, entre otros, con el AC Milan.