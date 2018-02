Sandro, las pegas del Everton y los motivos que le llevaron al Sevilla

El delantero canario ha sido presentado en la mañana de hoy junto a Roque Mesa y Miguel Layún. El exjugador del Everton comenzó su turno de palabra agradeciendo el esfuerzo a las personas que han hecho posible su llegada, además de afirmar su conformidad por llegar al Sevilla: "Agradezco al presidente, a Óscar y al club el esfuerzo. Ha sido complicado. Ha sido una negociación dura. El Everton se ha resistido hasta el final. Eso ya es secundario. Ahora estoy donde quería estar. Donde el cuerpo me pedía estar. No tengo en mente el Mundial. Quiero trabajar y hacer lo que mejor sé hacer que es marcar goles".

Además, el delantero se mostró contento con los jugadores con los que tendrá que competir por el puesto: "Un equipo teniendo buenos delanteros es mejor para uno porque aprende".

Sandro fue cuestionado sobre un posible interés del Betis en contratarle: "Conmigo no ha hablado Quique Setién". El jugador confesó además que ni habló con el técnico ni con el propio club: "Hablé con mi agente. Tenía muy claro que quería venir aquí. No tuve una oferta del Betis".

Sobre su estado de forma, después de no haber tenido muchos minutos en Inglaterra, el delantero fue claro: "Estoy bien físicamente y completamente a disposición del entrenador. Siempre me he entrenado con el grupo".

La ciudad también ha sido del agrado del canario: "Inglaterra es muy diferente, la vida es diferente, la gente es diferente. Pero ahora venimos a una gran ciudad y a un gran club".

Sandro destacó también los motivos que le llevaron a firmar por el club y habló sobre la posibilidad de continuar en el Sevilla al terminar la cesión: "Elegí Sevilla porque es un gran club, con muchísima historia que ha hecho un gran esfuerzo para que yo esté aquí. Piensas en cómo se vive el fútbol aquí y es una motivación. Me pongo en manos del entrenador y ya veremos qué pasa en un futuro".

Por último, sandro habló sobre el partido que su nuevo equipo realizó ayer en Butarque: "Hicimos muy buena primera parte en Leganés. En la segunda parte perdimos algo de posesión y nos marcaron. En una eliminatoria a doble partido marcar fuera es muy importante. El miércoles tenemos una final en casa".