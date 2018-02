Eduardo Berizzo está curado. Ni siquiera necesitará seguir un tratamiento de quimio o radioterapia. Es el resultado que ha arrojado su útima analítica, según desvela este domingo Marca.

El 'Toto' ha superado el cáncer de próstata que se le detectó hace dos meses. Con la estirpación a la que se sometió ha sido suficiente. El argentino, entonces, tuvo que apartarse del banquillo nervionense durante unos días, tiempo en el que se hizo cargo del equipo su segundo, Ernesto Marcucci.

Berizzo realizó un esfuerzo tremendo para coger cuanto antes las riendas del equipo de nuevo. No en vano, pese a no poder viajar en avión al estar aún convalenciente, se desplazó hasta San Sebastián en tren, para poder dirigir 'in situ' a sus pupilos. En la planta noche del Sánchez-Pizjuán, sin embargo, ya llevaban tiempo sopesando la posibilidad de dar un giro a la situación, por las malas sensaciones que desprendía el equipo, y poco después del encuentro de Anota fue destituido. La cercanía del parón y del mercado invernal fue determinante.

No tuvo nada que ver, pese a que algunas informaciones malintencionadas fuesen en ese sentido, con su enfermedad. Todo lo contrario. Desde el club no dejaron de prestarle apoyo en cada momento y Castro mantenía una relación estrecha con él. Ahora, no obstante, todo eso es pasado. El presente no puede ser mejor: el 'Toto' aguantó y ha dejado atrás su enfermedad y está dispuesto a volver a sentarse en un banquillo.