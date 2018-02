Arias: "Me parece excesivo el juicio que se le está haciendo a Sergio Rico"

Además de analizar el partido de esta noche ante el Leganés, Óscar Arias ha aprovechado su intervención en los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' para defender a Sergio Rico.

"Creo que la situación se está descontrolando un poco, me parece excesivo el juicio que se le está haciendo a Sergio Rico, con la trayectoria que tiene a partir de dos acciones puntuales... Creo que su línea de juego es bastante buena y es verdad que ha tenido alguna acción en la que ha podido estar mucho mejor pero es joven y confíamos muchísimo en él y en su crecimiento", ha aclarado el director deportivo sevillista.

Cuestionado por la falta de carácter que parece transmitir a sus compañeros, Arias ha comentado: "Es el gran déficit que tiene, es su debe, es una persona que quizás no transmite excesiva euforia, pero él es así, es una persona serena, pausada, no se altera fácilmente y su lenguaje corporal a veces expresa algo que realmente no es él porque vive el fútbol con muchísima intensidad, vive y siente lo que es el Sevilla de forma especial aunque quizás no lo exterioriza como la gente espera".

Sobre cómo está llevando las críticas de parte de la afición sevillista, Arias ha valorado: "Él aguanta bien el chaparrón, no es una cuestión exclusiva de ahora, todos sabemos que cuesta ser profeta en su tierra pero tenemos plena confianza tanto en Sergio como en David, tenemos dos magníficos porteros".

Arias también ha repasado otros temas, como el fichaje de Miguel Layún, que también mantuvo contactos con el Betis. "El mercado está totalmente abierto, es muy dinámico, ya tratamos con él en verano... Hay más morbo que otra cosa, porque también sonó para el Betis, pero son situaciones totalmente diferentes", ha dicho.

Relación con Monchi: "Sí, mantengo contacto con él, hablamos como dos amigos que comparten sentimientos en común, yo desde mi puesto y él desde su sentimiento"

La contratación de Montella: "Fue una decisión muy difícil, analizamos la situación y pensamos que la mejor solución era esta. A Montella lo conocíamos bastante bien y creíamos que era la persona que nos podía dar lo que necesitaba el equipo. De momento, aunque no lleva demasiado, el cambio en el equipo ha sido importante".

Recuperación de Berizzo: "No he hablado con él, es una situación que todo hacía presagiar que iba a acabar así, estamos todos contentos por él más allá de lo que haya podido pasar en Sevilla. Es un magnífico profesional y una gran persona".