El Sevilla hará "un esfuerzo económico importante" para que la afición esté en la final de la Copa del Rey

El próximo lunes tendrá lugar una reunión en la sede la Real Federación Española de Fútbol donde se pondrán encima de la mesa las distintas opciones para acoger la final de la Copa del Rey. El Wanda Metropolitano es el estadio que parece partir con ventaja, por ello, el presidente del Sevilla ha anunciado que intentarán ayudar al número máximo de aficionados posibles para que estén en la final del 21 de abril.

Así pues, el Sevilla quiere devolver el apoyo de la afición y facilitar tanto el desplazamiento como la presencia de los sevillistas en el escenario de la final, aunque el presidente sevillista no ha podido dar más detalles hasta conocer la sede de la final.

"En los anteriores Consejos hemos hablado de hacer un esfuerzo económico para la afición, y puedo decir que en el próximo Consejo una vez que sepamos donde será la final, el Consejo tiene en mente hacer un esfuerzo económico importante para los sevillistas, para que puedan ir a la final, porque somos conscientes de que son muchas finales en los últimos años, de que además es en la Feria de Abril...", ha explicado José Castro en los micrófonos de SFC Radio.

"Tenemos que intentar conseguir que los sevillistas estén en la final con el apoyo de su club, que sientan que no sólo los que queremos para que animen, no, sino que el club somos todos. El Sevilla hará un esfuerzo importante con sus aficionados, no solo porque es su obligación, sino también porque ellos se lo merecen, porque en esta temporada, con tantos cambios, cuando no han estado los jugadores ni el conjunto ha estado la afición", ha finalizado el presidente, que la próxima semana, una vez se conozca la sede de la final, dará más detalles.