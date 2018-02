Tebas dejó 'tirado' a Castro

A muchos le ha sorprendido que Castro saliese públicamente a pedir que cambiasen de fecha el Atlético-Betis, pero diversas fuentes apuntan a que el presidente del Sevilla lo hizo porque la RFEF no veía mal el cambio y porque el presidente de LaLiga compartía su preocupación por la seguridad. Sin embargo, Javier Tebas sigue mudo. Le ha dejado 'tirado' y solo ante una polémica de la que no ha salido bien parado el empresario utrerano.

Y es que el segundo derbi de la temporada entre Betis y Sevilla se juega ya, a falta aún de tres meses para el duelo de la jornada 37 que tendrá lugar en el estadio Benito Villamarín, y el primer tanto se lo apuntan los verdiblancos; que tendrán más días para prepararlo tras no ceder a las presiones del eterno rival para cambiar de fecha su duelo ante el Atlético, afectado por la final de Copa, y tener los mismos días para prepararlo.



El presidente nervionense había pedido que el encuentro entre colchoneros y béticos de la jornada 34 fuese pospuesto al 9 de mayo, la fecha en la que el Sevilla recibirá al Real Madrid (tres o cuatro días antes de ir a Heliópolis), en un partido de esa misma jornada aplazado por su coincidiencia con la final de la Copa del Rey que se juega el sábado día 21 de abril en el estadio Wanda Metropolitano.



El Betis entiende que si tienen más tiempo para prepararlo es porque el Sevilla tiene la suerte de estar en tres competiciones mientras que ellos sólo están en una. Además, el Atlético, con Diego Pablo Simeone a la cabeza, también se opone al cambio de fecha e insiste en garantizar que el Wanda estará impecable para jugar el domingo 22; sólo un día después de la final que medirá a Sevilla y Barcelona.



No obstante, el lío está servido y amenaza con dar mucho de lo que hablar en estos tres meses que aún faltan para el derbi.



De hecho, en la madrugada del lunes, los micrófonos de la 'Ser' reunieron a José Castro y a su homólogo bético, Ángel Haro, que mostraron sus respectivas versiones, totalmente alejadas la una de la otra.



Así, Castro aseguró que "esto lo deberían solucionar los estamentos, que son los que deben hacer que esas cosas sean así". "Como la Copa es algo diferente y no se sabe con antelación dónde va a ser la final, pues ocurren estas cosas, pero habría que modificar algunos aspectos", expuso el utrerano, que luego argumentó: "Yo puedo entender que el Atlético de Madrid quiera jugar su partido, pero me imagino a un entrenador mío al que yo le diga que se va a jugar tres puntos importantes en un campo donde un día antes se ha jugado una final y desde luego me diría que si estoy loco, por cómo estará el césped. Yo no lo entiendo. Además, no veo apropiado que estén las aficiones juntas. No sería lógico en el mismo fin de semana, pero yo no puedo entrar ahí, deben ser los organismos. Yo no me puedo imaginar que se juegue un partido el 21 y otro el 22. ¿Usted ha visto algún partido que se juegue el día seguido a otro en el mismo estadio? ¿Partidos importantes como una final? ¿Incluso un partido de Primera y uno de Segunda? No, es una cuestión que ellos deben mirar y arreglar. Y si no, no pasa nada, aquí estamos", espetó el mandamás blanquirrojo, que debió olvidar que la pasada campaña, el Sánchez-Pizjuán acogió dos partidos en menos de 24 horas: el Sevilla-Espanyol (6-4), que comenzó el sábado y acabó ya en domingo, día en el que el Sevilla Atlético recibió al Girona (3-3).



"Pues a mí no me preocupa la seguridad. Madrid es una gran capital, las aficiones del Betis y del Sevilla ya conviven todo el año en Sevilla y entiendo que no va a haber ningún problema", replicaba Ángel Haro, presidente del Betis, que aseguró que no entendía los motivos que habían llevado a Castro a demandar públicamente que cambien de fecha un partido que no es de su equipo: "Me ha sido raro. Es un argumento pobre por no decir poco serio, deben centrarse en su final y no en cuándo va a ser el partido del Betis". "Estoy satisfecho de que el Atlético quiera jugar el 22 de abril. Desde el primer momento entendimos que no se tenía que aplazar. Nuestra postura es rotunda y no se va a cambiar la fecha. Y en el caso de que se cambiase, los que deben determinar cuál sería la fecha correcta son el Atlético, el Betis y LaLiga y no un tercero y menos con razones de descansar o tener menos descanso en un derbi", espetó el máximo dirigente del club de La Palmera.