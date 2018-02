Las bajas del Manchester United en Sevilla

Cuatro son las bajas que acumula el Manchester United en su visita a Sevilla. Los jugadores no disponibles afectan a distintas zonas del campo. En la zaga Marcos Rojo y Phil Jones, en el centro del campo Fellaini y en la punta de ataque Ibrahimovic.

Las bajas en defensa no tendrán mucha importancia para Mou. Aunque Rojo fue importante la temporada pasada, esta no ha aparecido mucho por culpa de las lesiones que llevan un tiempo cortando su carrera. Por otro lado Phil Jones si está siendo importante en la Premier, pero Mou no cuenta mucho con él en la Champions, en la que no ha llegado a disputar ni un minuto.

Las bajas en ataque sí son más importantes para el portugués. Fellaini ha sido utilizado como revulsivo en muchas ocasiones por el técnico luso. La altura del belga y su capacidad para bajar balones, son un recurso interesante para Mou, que podría utilizarlo en caso de que el partido se le pusiera en contra. Por otro lado está el caso de Ibrahimovic. El sueco se lesionó de gravedad y parecía que se iba a ir en verano, pero finalmente se quedó otro año con la confianza del club y del entrenador. A pesar de que ha vuelto a los terrenos de juego y se esperaba que pudiera ser importante a partir de estas fechas, las lesiones vuelven a lastrar al delantero.

Los que sí que estarán en principio son Rashford, Herrera y Valencia, que estaban en duda pero podrían contar con minutos. Otro que ha sido duda hasta última hora ha sido Pogba, que no disputó el choque de este fin de semana de FA Cup por enfermedad, aunque en Inglaterra señalan que se borró del partido. Mourinho tampoco se ha mostrado muy contento con el francés que aunque está recuperado, no está claro si saldrá en el once de inicio.