Lopetegui tomó nota en Nervión

Julen Lopetegui, seleccionador español, siguió en directo el Sevilla-Manchester United desde la grada del Sánchez-Pizjuán. Un partido en el que, de inicio, pudo seguir de cerca a siete jugadores españoles, hasta que en el minuto 15 se lesionó Ander Herrera, que fue sustituido por Pogba.

En el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones, Lopetegui pudo tomar buena nota, entre otros, del cancerbero sevillista Sergio Rico, quien vivió su particular duelo frente a De Gea, titular con la ´Roja´. "Evidentemente, todos los que han venido con nosotros tienen opciones, y los que no, también", explicó un Lopetegui que no quiso mojarse en exceso ante las cámaras, remitiendo a la convocatoria de marzo, primero, y a la de mayo, después.

Algo similar a lo que ocurre con Pablo Sarabia, un futbolista al que lleva bastante tiempo siguiendo: "Estamos viendo a todos, y estamos pendientes de todos; también de los que se quedaron fuera en anteriores convocatorias". Escudero y Navas, como lateral, también dejaron buen sabor de boca al seleccionador.