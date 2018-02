El mensaje de apoyo de Batshuayi a Ben Yedder

Wissam Ben Yedder no jugó un solo minuto ante el Manchester United. El máximo goleador del Sevilla en las dos últimas temporadas y 'pichichi' histórico del conjunto nervionense en la Champions volvió a quedarse fuera de un partido importante como le ocurrió en la Copa (23 minutos entre la ida y la vuelta en los que dio una asistencia, en el Wanda), en el Bernabéu, Mestalla o Villarreal, donde no compareció, y en el Camp Nou, donde únicamente jugó 14 minutos. La temporada pasada tampoco disputó un solo minuto en la ida de los octavos de la Champions contra el Leicester.



Al término del partido, el franco-tunecino puso un mensaje en Twitter en el que demostraba que no se va a rendir. "Nunca pierdas la paciencia. Es la ultima llave que abre la puerta", escribió WBY, quien acompañó el mensaje con una foto suya celebrando el gol y haciendo el gesto de silenciar a la grada. Una de sus máximas es no levantar la voz.





Nunca pierdas la paciencia. Es la ultima llave que abre la puerta. #VamosMiSevilla pic.twitter.com/sfRIBiV1q4 — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) 21 de febrero de 2018

La patience et le travail frero ya que ca, le reste vien tout seul ???? courage ?????? — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 21 de febrero de 2018

encontró respuesta en un amigo como, con quien comparte agente. "Paciencia y trabajo hermano. El resto viene solo. Coraje", fue el mensaje del internacional belga. Curiosamente, ambos podrían haber coincidido en Nervión y peleado por un puesto en la delantera sevillista.