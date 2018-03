Capel rechaza una suculenta y sorprendente oferta

Dejó el Anderlecht el pasado mes de agosto con la idea de regresar a la liga española, pero Diego Capel, quien había pasado antes por Portugal (Sporting) e Italia (Genoa), sigue sin equipo.

El extremo zurdo de 30 años, que espera en su tierra a que le aparezca una propuesta interesante, está siendo noticia en Inglaterra, donde The Sun le ha relacionado con el Notts County, de la League Two (la cuarta división inglesa, equivalente a la Tercera española), club que le habría propuesta una oferta de 15.000 libras a la semana.

Kevin Nolan, entrenador del citado club, ha reconocido que el interés es real y que la propuesta al ex del Sevilla es muy buena... pero no tanto: "Le hicimos una gran oferta para esta categoría, pero no de tanto como ha salido en la prensa".

Sea como sea, Capel ha rechazado la misma, por lo que, al menos de momento, seguirá abierto a escuchar a nuevos interesados.