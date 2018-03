Castro habla sobre Arias, Del Nido o la venta del club

José Castro, presidente del Sevilla, ha hablado en Radio Sevilla sobre todos los temas de actualidad del Sevilla, tanto en el plano deportivo como en el institucional.

Continuidad de Arias: "Los balances hay que hacerlos a final de temporada. Estamos en cuestiones importantes. Lo que sí digo es que veo a Óscar trabajando mucho todos los días. Si lo criticamos en determinadas cuestiones, también hay que darle su mérito cuando hace otras.Es un hombre con una dedicación importante. Trabaja incansablemente. Tiene sus ideas. Los empleados dependen de los resultados. Hay tiempo para hablar de esto.

Sustituir a Monchi: "Sustituir al director deportivo más grande que ha tenido la entidad era difícil. Óscar es un digno sucesor. Serán los resultados los que valoren su trabajo. Está muy inmerso en todas las cuestiones del Sevilla igual que o hacía Monchi".

Cambio de entrenador: "El cambio de entrenador es algo que ha cambiado el rumbo de esta entidad. Había quien criticaba que el presidente y el director deportivo se montaran en un avión para poder ver y elegir entre los diferentes candidatos. Respetando las críticas, creo que acertamos. Ha ganado diez partidos, estamos contentos y ojalá nos pueda llevar a algo importante. No todos los días está una entidad en las posibilidades de llegar a cuartos de final de la Champions. Hemos llegado cuatro veces a octavos y esta es la primera vez que lo hacemos de manera consecutiva. Cuanto más autocrítica haga más crecerá la entidad".

El peor momento: "Sin tener malos resultados con Berizzo, la realidad es que el club tuvo la valentía de cambiarlo siendo quintos. Momentos malos ha habido como es despedir a un entrenador que es trabajador y una excelente persona. Había que tomar decisiones y no nos tembló el pulso. Creo que acertamos. Me gustaría seguir trabajando sin problemas externos o con cosas que no ayudan a los que dicen que queremos el Sevilla. Hay que apoyar al consejo porque lo está haciendo bien. Ahí están los cuatro años".

Despido de Miguel Ángel del Nido: "En una sociedad como la del Sevilla se toman decisiones como ésta. Es una cuestión que se ha decidido y no hay más que comentar. Es un empleado que hemos entendido que era el momento de que no siguiera con nosotros".

Revelación de los datos de los accionistas: "Es lamentable. Quien les habla recibe correos a diario de quejas de abonados a quienes visitan en su domicilio para comprarle sus acciones. El consejo de administración es ajeno a esos datos porque no pueden mandarse. A quien lo ha hecho lo hemos denunciado. Lo ideal que los accionistas no vendan".

Hacia dónde va el Sevilla: "Hay personas como José María del Nido y otros grupos comprando acciones. El tiempo dirá hacia donde va esto".

Hay más gente que compra: "La forma es lo diferente. Hay quien utiliza el libro de acciones del club y llaman para comprarlas para la familia Del Nido y otros que lo hacen de forma regular".

Cómo cree que quedará el accionariado: "Eso es futurología y no lo sé. Si la familia Del Nido compra acciones, el otro grupo también las estamos comprando. Se mantendrán los niveles".

Ofertas para el club: "Ofertas no hemos tenido ninguna. Interés sí. Los éxitos del Sevilla no pasan inadvertidos ni aquí ni fuera de España. Son fondos y empresas que se interesan para ver qué hacemos. Ofertas ninguna".

Vender el club: "Es futurología también. No tenemos ofertas y no tenemos otra intención que que el Sevilla siga consiguiendo objetivos".

Muchos apoyaron a Del Nido contra viento y marea, ¿por qué a Castro no?:"Yo fui once años fiel absolutamente a mi presidente. A partir de ahí, cada uno puede decir lo que quiera. Yo me dedico en cuerpo y alma al Sevilla y los resultados están ahí. Es algo que conseguimos todos, pero que yo lo dirijo también está ahí. Sea yo o sea otro el presidente, hay que apoyarlo. Mientras más unión haya, mejor le va a ir al Sevilla. Lo ideal sería que el presidente del Sevilla se dedicara a dirigir una sociedad con 200 millones de presupuesto para tener que estar pendiente de las acciones y de cosas que pasan fuera. Me dedico a trabajar por el club. No he faltado a nada. Tengo personas que me apoyan. ¿Se puede votar 'no' a tener 33 millones de euros de beneficio y estando en Champions? Eso se ha visto en la última junta".

Roberto Alés: "Hay que hablar con mayúsculas. Siempre he tenido su apoyo. Tengo que mandarle un abrazo porque de diciembre aquí ha pasado unos días malos de salud. Es un soporte en el que apoyarse. Te llama, te da ánimos. Mis conversaciones se acaban en tres minutos '¿Estás bien? Tú, adelante'. Tenemos la suerte de contar con Carolina, que está muy preparada. Tiene el carácter de su padre".

Demanda: "Es una cuenta que existe desde hace 30 o 40 años. Primero se usó para poner dinero. Llegué a poner 700.000 euros. Se ingresaba dinero y se sacaba. Había dos cantidades un poco mayores, las dos se han pagado y no hay ningún problema. Estoy tranquilo porque nunca me he quedado nada. Lo lamentable es que para desprestigiar al Sevilla se lleve a la Fiscalía el asunto, que es una nimiedad. Lo inadmisible es sacar del club estos datos, que no son relevantes. He sido de los más importantes en temas de estabilidad en los últimos 22 años. Soy quien más ha actuado para que todos estemos unidos. Que ahora ocurra esto y que personas con 2 acciones dirigidas teledirigidas me lleven a la Fiscalía por desprestigiarme y por ganar repercusión...".

Filial: "Hay que hacer autocrítica y el filial es una de las cosas. Los filiales cuesta mucho mantenerlos en Segunda. Ningún filial está más de dos años. El objetivo principal del filial es sacar jugadores para el primer equipo. No lo hemos hecho bien. No hemos traído los jugadores adecuados para mantener al equipo en Segunda. Los filiales tenemos menos armas. Tenemos que tener menores de 23 y con proyección".

No ganar un título y no entrar en Champions: "No puede ser una temporada decepcionante estar en la final de la Copa del Rey después de un cambio de entrenador. Somos quintos y tenemos la ilusión de ser cuartos y tenemos la posibilidad de entrar en cuartos de Champions. El Sevilla no tiene techo. El Sevilla tiene que trabajar por conseguir objetivos más importantes".