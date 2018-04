Martina Piemonte se va del Sevilla Femenino con dardos para el cuerpo técnico

Martina Piemonte ha anunciado los motivos por los que deja el Sevilla Femenino. Fichaje estrella para esta temporada, la transalpina abandona en abril la disciplina nervionense cargando contra el cuerpo técnico y el equipo de comunicación.

Esta es la carta abierta que ha publicado en Instagram:

"Pongo fin a mi etapa en el Sevilla FC tras haber defendido, con mucho orgullo, la camiseta sevillista.

Ha sido una decisión difícil para mí. Tras unas semanas de reflexión, considero que es la mejor decisión para mi futuro.

Dejaré atrás un gran club, el que me ha permitido cumplir el sueño de jugar en la liga española. También un vestuario donde me he sentido parte de una auténtica familia y, sobre todo, el calor de una afición y una ciudad maravillosa.

Los motivos de mi marcha se deben a desavenencias con ciertas decisiones y actitudes por parte del equipo técnico y de comunicación, los cuales, en mi opinión, han estado muy lejos del nivel que requiere una jugadora profesional y un club como el Sevilla FC. Siendo fiel a mis valores y modo de entender el fútbol, no puedo aceptar determinados comportamientos que también perjudican a nuestro deporte.

Me siento muy afortunada por todos los momentos vividos en los últimos siete meses. Me gustaría agradecer a mis compañeras el cariño recibido desde el primer día y, a todos los sevillistas, el aprecio de una afición única.

Espero que nuestros caminos puedan volver a cruzarse en el futuro".