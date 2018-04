Banega: "Firmaba llegar a una final y estar así en Liga"

El centrocampista del Sevilla FC Éver Banega ha hablado para los medios oficiales del club centrándose en la final de Copa del Rey que jugarán ante el FC Barcelona. El jugador ha mostrado su confianza en el equipo y cree que se puede vencer al conjunto catalán a un partido.

"El equipo está mentalmente preparado para este partido. Es cierto que no llegamos como queremos, pero a un partido puede pasar cualquier cosa y nosotros vamos a intentar que pase. Ojalá que podamos consagrarnos con este título, ganando la Copa te metes en Europa, quedan dos días para preparar el partido y para llegar mentalmente y físicamente cien por cien", declaró Banega. Además, valora positivamente la concentración del equipo en Marbella. "Viene bien para relajarnos, para hacer grupo, que al final es lo que lleva a consagrarte, la unión del equipo. Esperamos que nos venga bien para llegar a la final", comentó esperanzado.

El internacional con Argentina cree que la mentalidad del conjunto hispalense será la correcta y que no fallará en la final. "Uno siempre juega para esto, para llegar a finales y que te toquen estos momentos. Queremos ganar la final y vamos a intentarlo... Si estamos intensos en todas las líneas y concentrados en cada momento, seguramente se podrá... Son 90 minutos que hay que trabajarlos, hay que ver por dónde podemos jugar, por dónde se pueden equivocar... Siempre hay que ir con respeto, con humildad, pero creo que el equipo está preparado para hacer un gran partido", dijo incidiendo en la importancia de la concentración.

En el lado personal, Banega está particularmente contento con el hecho de volver al club y entrar en otra final. "Si te digo la verdad, volver otra vez a Sevilla, empezar de cero con muchos compañeros que no conocía y ya estar en otra final para mí es algo único, esperemos consagrarnos porque en la última final que jugamos contra ellos estuvimos muy cerca", recordó de forma amarga.

Por último, analizó la trayectoria del equipo esta temporada y quiso que se dé valor a lo que el Sevilla ha conseguido a pesar de no haber estado a la altura de lo esperado en Liga. "Esta temporada hemos tenido muchos altibajos, no hemos sido tan regulares en la Liga, pero es también lo que conlleva jugar tres competiciones grandes y llegar hasta últimas instancias€ Si antes de empezar el año me llegaban a decir de llegar a una final y estar así en Liga, yo firmaba estar en la final", sentenció el rosarino.