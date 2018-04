Castro: "Una final de Copa es un espectáculo que nada ni nadie debe estropear"

Todos los sevillistas tienen puesta la mirada en la final de Copa de mañana, la cual disputarán en el Wanda Metropolitano contra el FC Barcelona. Sobre este tema y otros tantos el presidente del club, José Castro, hablaba para 'El Partidazo' de 'COPE'.

En primer lugar, dejaba claro quien es favortio: "El Barça siempre es favorito, un equipo con un presupuesto tan enorme, con jugadores tan importantes, siempre es favorito. Seguro que vamos a tener nuestras opciones, pero lo que es seguro es que será una fiesta en el campo, por que la afición del Sevilla dará ese colorido sin igual y vamos a animar a nuestro equipo para hacer esa machada de ganar la copa ante un equipo tan difícil".

Además, admitía el mal momento del equipo en Liga: "El fútbol son rachas, ahora no tenemos una buena racha de resultados, pero lo que está haciendo el Sevilla es muy importante. Podemos tener 17-18 partidos mas que el resto de equipos. Hemos estado en tres competiciones hasta el final y el ser ambiciosos y el querer estar en todas las competiciones lo más fuerte posible hace que en la Liga no estemos bien".

No cree que fuera justos que quedarán fueran de Europa: "Quedan bastante puntos por jugar, incluso aunque perdiéramos la Copa. Pero la realidad es que no seria justo por lo ambicioso que ha sido el equipo por estar en todas las competiciones. Sí lo pensaremos al principio de temporada seguro que lo volveríamos a hacer porque hemos hecho historia en Champions".

Al mismo tiempo, Coke Andújar atendía al programa y animaba al que fue su presidente: "El presidente sabe que tiene todo mi apoyo, yo le tengo muchísimo aprecio, a parte de todo es alguien que me apoyó en los momentos más difíciles, en los comienzos. Le tengo un gran cariño y le deseo lo mejor para la final, que sea una fiesta para el Sevilla".

"Es un magnifico profesional, mejor persona y un tipo genial, en los vestuarios es capaz de dar esa alegría necesaria en los momentos complicados. Sé que se alegraría enormemente de que seamos campeones", le respondía Castro.

También, comentaba que piensa sobre los pitos al himno: "Una final de Copa es un espectáculo maravilloso que nada ni nadie debe estropear. Lo que debe de haber son cánticos y apoyo a sus equipos. Todo lo que no sea futbolístico no debería de caber en un estadio de fútbol. No soy quien para decir como actuar. Solo sé que nuestra afición va a estar animando a su equipo y es lo que me importa".

Por último, comentaba brevemente la victoria del Betis sobre Las Palmas: "Están haciendo una buena temporada, han mejorado mucho".