Castro pide perdón y anuncia medidas en el consejo del martes

José Castro ha comparecido ante los medios a la llegada a Sevilla de la expedición del club. El presidente del Sevilla ha pedido perdón y ha anunciado un consejo para el martes en el que se tomarán medidas: "A la afición sevillista sólo podemos pedirle perdón. Estábamos ilusionados por la final de Copa. No dimos la talla. No tuvo el equipo la intensidad necesaria ni el acierto. Pido disculpas y el consejo tomará medidas que pueda para estos próximos cinco partidos. Tenemos consejo de administración el martes y a partir de ahí veremos las decisiones que tomamos. Cabeza fría y pensar en lo mejor para la entidad. Le hemos dado un golpe a un baluarte, que es nuestra afición".

Uno de los temas a tratar será la salida de Nzonzi en la noche de ayer: "Los jugadores son los que también quieren ganar y que la cosa vaya lo mejor posible. Lo de Nzonzi, el club tiene previstas las normas de comportamiento y aplicaremos lo que pensamos que sea oportuno. No es adecuado lo que hizo después de lo de ayer. Ya ha pedido perdón".

También se hablará, cómo no, de Montella: "Estamos en contacto con Montella. Estamos preocupados por la situación. Seguiremos hablando. Pero la experiencia me dice que hay que tener la cabeza fría. Pasará el lunes y el martes en el consejo tomaremos las decisiones".

El presidente ha reiterado en varias ocasiones que pide perdón a la afición: "Es una temporada de altibajos. Hemos hecho cosas importantes en Champions y no podemos estar contentos porque ayer no competimos. Si no compites una final nadie puede estar contento. El fútbol es así. Lo intentaron, pero las cosas no salieron. Se puede perder, pero no de esa forma. No hay ningún sevillista contento. Tampoco el presidente, por lo que reitero una vez más y pido perdón. Es un día para agachar la cabeza, trabajar y tomar nota de lo que hemos hecho mal para que no vuelva a pasar. Hay que estar unidos para conseguir los puntos para entrar en Europa. Pensamos en que el tema deportivo funcione".