Cinco partidos para salvar la temporada

En Europa, eliminado en cuartos de la Champions y finalista de la Copa. Dicho de corrido suena a buena temporada del Sevilla. Echando la vista atrás y un día después de la derrota por incomparecencia ante el Barcelona en el Metropolitano se hace difícil pensar en una buena resolución de los nervionenses para un curso que está en el alambre.

Porque la deshonrosa derrota ante el Barça en Madrid deja sin coartada a Castro, Arias y Montella, los grandes señalados por la afición que ayer pidió la dimisión del primero. Hasta ahora las competiciones del K.O. servían como excusa al mal paso liguero desde la llegada del italiano, necesitado de poner en la balanza de la que habla no sólo la clasificación para Europa, sino un importante lavado de imagen que haga que el sevillismo recobre la fe en él.

Desde la histórica victoria en Old Trafford, Montella ha ido gastando un crédito que entonces llegó a ser máximo y que hoy arroja saldo negativo. Ante el Barcelona no había obligación de ganar, pero sí de dar la cara. El 0-5 final -sexta manita de la temporada que encajan los hispalenses y un resultado que no se veía en la final copera desde 1915- está muy lejos de lo esperado para un equipo que hasta ayer había rendido de manera excepcional en las competiciones que exigen la regularidad de LaLiga. Lejos queda la imagen de 2016, con la afición rendida a un equipo que había puesto contra las cuerdas al Barcelona en el Calderón. Ayer el postpartido dejó una postal mucho más amarga, con los futbolistas pidiendo perdón y la grada solicitando la cabeza del presidente mientras recriminaba la actitud de los suyos durante el choque. Ni rastro de la mentalidad 'A' que podía hacer pensar en un digno finalista. Adiós al salvavidas de la Copa.

Hoy a las eso de las 14:00 horas el Sevilla puede verse fuera de Europa, superado por un recién llegado como el Girona -recibe en casa al Espanyol- y con Getafe y Real Sociedad pisándole los talones. No estar en competiciones europeas sería una hecatombe para un Sevilla que presume de la plantilla más cara y el mayor presupuesto de su historia y que desde la 04/05 sólo ha faltado en una ocasión a su cita con Europa.

Pase lo que pase hoy, el Sevilla seguirá dependiendo de sí mismo para ser séptimo, un mal menor que trastocará toda la pretemporada. Levante, Real Sociedad, Real Madrid, Betis y Alavés serán los rivales ante los que el equipo de Montella se juega su ser o no ser en LaLiga. El futuro de Montella, si aún no está escrito, también se pone en tela de juicio en esos choques. Mientras, la grada apunta más alto.