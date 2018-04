Manolo Jiménez: "Si el Sevilla llama a mi puerta por supuesto que voy"

Manolo Jiménez, actual entrenador del AEK de Atenas, recientemente proclamado campeón de la liga griega, ha tenido una intervención en el programa A diario, de Radio Marca, en la que ha podido analizar un análisis particular sobre la situación en la que se encuentra el Sevilla, además del tema más candente de todos, el posible sustituto de Montella.

Jiménez, más allá de culpar al técnico italiano por los malos resultados, ha querido dejar claro que son los jugadores los que tienen que sacar adelante esta situación. "Es el momento en el que los jugadores, sin tener que mover siempre al entrenador, a no ser que el entrenador no se sienta con fuerza para seguir porque haya problemas internos en el vestuario, que no creo, son los jugadores los que tienen que reunirse no solo cuando se cambia un entrenador", afirmó Jiménez.

"Es el momento de que ellos se pongan a apretar los dientes y en estas cinco jornadas metan al equipo en Europa por derecho, no por casualidad, quedando séptimos. Son los jugadores los que tienen que intentarlo, porque, ¿A cinco partidos que pueden inventar un entrenador?, a no ser que haya una mala relación en el vestuario. Yo creo que lo que hay que hacer es unirse, para adelante y acabar la liga, y una vez que termine la liga, sea cual sea el resultado, dar responsabilidades. Yo creo que por supuesto, a falta de cinco jornadas, depende muy mucho de la actitud que tenga el equipo, los jugadores como equipo, como grupo", añadió el técnico.

Manolo Jiménez ya llegó al Sevilla en una situación complicada para el club: "Yo cogí al Sevilla en una situación que no era fácil. Un entrenador que había sido capaz de ganar títulos en el Sevilla después de muchísimos años se marchó. El vestuario estaba desconsolado por la desgracia de Antonio Puerta, era un equipo que lo había ganado todo y que ahora sus jugadores pensaban en cambiar de aíre, se fueron muchísimos. El Sevilla me llamó estando yo en el filial, me dijo si podía coger al equipo porque lo necesitaban y les dije que sí. Estuvimos ahí durante dos años, jugando la Champions, quedando terceros, ganando una copa, aunque yo no estuve en la final, y la verdad es que lo di todo por ese grupo, cuando se sabía que había una transición, cuando se sabía que había que hacer muchos cambios, como después se demostró con la era Emery, que fue espectacular".

Sobre un posible regreso al Sánchez-Pizjuán, Jiménez se mostró muy claro: "A mi me llama a mi puerta el Sevilla y por supuesto que voy, voy porque soy sevillista, porque estoy cualificado y porque todos estos años lo único que he hecho ha sido intentar aprender para volver algún día. ¿Estoy agradecido a todo lo que ha hecho el AEK ?, por supuesto. El AEK sabe que mi representante está en negociaciones con ellos porque me quieren renovar, saben que no voy a hablar con ningún club antes de hablar con ellos, pero el Sevilla no es otro club, el Sevilla es mi casa".

Un Sevilla que aunque esté mal, tiene que centrarse en darlo todo en estos últimos cinco partidos. "El Sevilla tiene que centrarse ahora en morir en los cinco partidos que quedan, sea cual sea la decisión, siga o no siga Montella, lo que tienen que pensar es que el futuro inmediato del equipo pasa por meterse en Europa, era la Champions la ilusión, pero eso quedó lejos, y ahora queda la opción de la Europa League. Vamos a ser realistas, duele mucho que después de tantísimos años el Betis esté por encima de nosotros, porque están haciendo bien las cosas, pero no pasa nada, el Sevilla no ha tenido suerte, ha habido un tropiezo, el fútbol es así, y lo que hay que intentar por todos los medios es arreglar este año todo lo bien que se pueda y después prepararte para lo que venga", concluyó Jiménez.