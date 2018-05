El agente de Lenglet da pistas sobre su futuro

Si un futbolista ha brillado con luz propia en el plantel sevillista pese a la temporada llena de altibajos que han protagonizado los de Nervión, ese ha sido el joven central galo Clément Lenglet. El zaguero se ha consagrado en el centro de la zaga, convirtiéndose en el defensa más solvente del que dispone hoy día el Sevilla Fútbol Club. Un profesional con una gran proyección aún por delante que, lógicamente, ha despertado el interés de los grandes de Europa, lo que ha empujado al Sevilla a intentar blindarlo, mejorándole su ficha y aumentando su cláusula de rescisión, que actualmente es de 30 millones de euros.

Es decir, un futuro prometedor que, como el propio futbolista reconoció durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, tiene paralizado hasta final de temporada, una vez que ya se conozca cuál es la posición final de los blanquirrojos. Una idea en la que hace hincapié el representante del sevillista, quien, durante su conversación con ED, arroja algo más de luz sobre el futuro de su representado: "Por el momento, Clément se concentra en el final de temporada, pues su objetivo es quedar séptimo como mínimo". Así lo explica Gregory Dakad, quien asegura que su representado "aún no sabe lo que va a hacer ni lo que quiere hacer" el próximo verano. 'Novias', lógicamente, no le faltan, tanto en España (Barcelona y Real Madrid) como en el resto de Europa, donde clubes como Manchester United, Juventus o Nápoles, entre muchos otros, se han interesado por su situación: "Claro que hay clubes que se interesan por Lenglet, pero primero quiere terminar bien la temporada. Le gusta mucho el club y la ciudad de Sevilla. Si decide salir, será una decisión muy difícil parar él. Puedo prometerte que aún no sabe lo que quiere hacer. No puedo decir cuáles son los clubes interesados, pero sí que en España y en otros países hay clubes que quisieran encontrarnos. Pero hasta hoy, no hay nada".

Sin director deportivo desde que Óscar Arias fuera destituido tras la final de Copa, el intento de renovación de Clément Lenglet será uno de los primeros asuntos que tendrá que afrontar el futuro rector deportivo del club sevillista. "Vamos a discutirlo con el Sevilla después del final de temporada", asegura Gregory Dakad, quien reconoce que la intención del Sevilla es la de "mejorar su contrato" y, por tanto, subir también su cláusula de rescisión, que rondaría los 40 kilos: "Hay un gran respeto entre Clément y el Sevilla, por lo que va a seguir siendo así. Su esfuerzo, primero, se centra en conseguir meterse en la Europa League".

Inglaterra, Italia...

No es el Barcelona el único grande que suspira por el galo, contando Lenglet con 'novias' tanto en la Premier como en la Serie A, un nuevo cambio de aires que no le asustaría: "Conoce la Liga y se siente bien en España, pero es un profesional y, si sale, va a pensar en todos los aspectos. La verdad es que no piensa en marcharse cada mañana cuando se levanta".