Geis tampoco tiene sitio en el Schalke

Tras su año de cesión en el Sevilla FC, Johannes Geis tendrá que volver al Schalke 04 ya que los nervionenses no ejercerán la opción de compra. Pero desde el diario Bild informan que el club minero tampoco desea su vuelta.

A pesar de la marcha de Max Meyer tras finalizar contrato, con quien comparte posición, Geis no entra en los planes del entrenador Domenico Tedesco, quien considera lento al jugador, razón por la que se le buscó salida el pasado verano y finalmente aterrizó en Sevilla, donde tampoco ha tenido mucha participación, jugando 14 encuentros, y solamente en siete de ellos partió como titular. Aunque bien es cierto que en sus pocas intervenciones en el equipo no ha dejado mal sabor de boca.

La decisión todavía no es firme, Tedesco quiere hablar con Geis y explicarles cuáles son sus ideas. Pero no parece que el ex del Mainz tenga muchas opciones de quedarse en Schalke. El técnico podría darle una oportunidad más al futbolista, pero si otros entrenan y se adaptan mejor al esquema, Geis apunta de nuevo al banquillo o incluso a quedarse en la grada.