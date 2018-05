Sarabia: "Se puede decir que gracias a Caparrós estamos en Europa"

Pablo Sarabia fue uno de los protagonistas que atendió a los medios a la finalización del choque, reconociendo la dificultad de la campaña pero satisfecho: "Ha sido una temporada difícil, con altibajos. Hemos hemos historia, llegando a una final. El objetivo de la UEFA está ahí, aunque haya que jugar alguna previa. La temporada ha sido buena. Hemos acabado de la mejor forma posible, ante nuestra afición".

El madrileño, que actuó de lateral izquierdo ante la baja del sancionado Escudero, destacó la importancia de la llegada de Joaquín Caparrós. "Ha traído carácter y alegría al vestuario. Entramos en una dinámica mala en Liga en la que no salía nada y nos vino muy bien el cambio de Joaquín. Nos expresó el sevillismo que lleva dentro y gracias a él se puede decir que estamos en Europa", consideró, sin querer entrar a valorar los posibles cambios de entrenador y director deportivo para el próximo año: "Eso no es mi campo, no soy yo quien deba opinar. Todos queremos hacer un buen trabajo. Toca descansar y a darlo todo otra vez el próximo año".