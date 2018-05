"Lenglet no decidirá su futuro hasta que hable con Machín"

Nada ha cambiado. El plan establecido por Clément Lenglet y su entorno sigue su cauce, tal y como viene informando ESTADIO Deportivo a lo largo de las últimas semanas. Conseguida la clasificación europea para el próximo curso, asunto por el que el central galo tenía aplazada su decisión durante el epílogo de la 17/18, el francés goza ahora de unos días de vacaciones en los que, al margen de descansar, también madura su futuro, el cual decidirá a su vuelta, una vez que su agente mantenga una nueva reunión con el Sevilla (su representante ya mantuvo la semana pasada un encuentro con el presidente José Castro en el que, a falta de definirse aún la nueva parcela deportiva, no se concretaron cifras) y el propio Clément Lenglet dialogue con Pablo Machín, nuevo entrenador sevillista. "Lenglet está de vacaciones y no decidirá hasta que hable con su nuevo míster", asegura a ESTADIO Deportivo su representante Gregory Dakad, quien comenta que no puede controlar las informaciones procedentes de Barcelona que día tras otro aseguran que el todavía zaguero sevillista está muy cerca del conjunto culé: "No hay novedades, la idea sigue siendo la misma y queremos respetar al Sevilla".

¿Quiere decir esto que Lenglet no vaya a firmar por el Barcelona? No, pues el galo ya conoce de buena tinta la oferta azulgrana, que le asegura cinco años de contrato y le ofrece la posibilidad de luchar por un puesto al más alto nivel; algo que, de no acabar saliendo Umtiti, se le antoja un poco más complicado. Y ahí, precisamente ahí, es donde reside la duda del joven central, quien ya rechazó en su día a la Juve por jugar en el Sevilla, donde únicamente tiene asegurado a día de hoy más de 40 partidos como titular, amén de una mejora de sueldo que llevaría consigo, también, un aumento de su cláusula de rescisión, que pasaría de los 35 millones de euros (40 durante los últimos diez días de cada mercado) hasta los 70-80 kilos.

¿Está Lenglet cerca del Barcelona, como aseguran en Can Barça? Sí, tan cerca como de permanecer en Nervión, pues la única verdad a día de hoy es que el central no ha tomado aún su decisión y que eso, por ahora, juega a favor del Sevilla. Mientras que los cantos de sirena azulgrana hubieran sido suficientes para convencer a cualquier otro futbolista, Lenglet pone en la balanza los pros y los contras. Esa es la mayor baza con la que juega un Sevilla que ahora, en boca de Machín, debe acabar de decantar la balanza a su favor, mostrándole su confianza en lo deportivo a la vez que le hace ver que no es el momento apropiado. Y que el próximo verano (dejando el doble en las arcas), dispondrá de la alfombra roja para marcharse, mucho más hecho y, por qué no, siendo ya internacional absoluto con Francia.