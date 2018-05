Castro: "Las reuniones que hemos tenido con Lenglet son para renovar"

En las últimas horas, son varias las informaciones salidas desde la prensa deportiva de la ciudad condal que apuntan al acercamiento de posturas entre Clément Lenglet y el FC Barcelona, matizando alguna de ellas que el central galo lo tendría ya cerrado para recalar en el equipo de Ernesto Valverde. Las últimas comparecencias sevillistas han estado marcadas por ese tema, la última en la presentación de Pablo Machín como nuevo entrenador del Sevilla.

El entrenador soriano ha sido preguntado primero sobre el futbolista. Ha respondido tajante reconociendo que "me gusta Lenglet porque me parece un excelente central". De esa manera ha confirmado la idea con la que ha comenzado su discurso: "un entrenador trabaja para que los mejores puedan encajar".

Acto seguido, ha sido Pepe Castro el que ha respondido sobre la situación del efectivo sevillista, reafirmando lo ya reconocido en las últimas ocasiones que ha aparecido en la escena pública "No tenemos constancia de que Lenglet tenga un acuerdo con ningún club y no tenemos motivos para pensar que se vaya a ir del Sevilla". Del mismo modo, prosiguió, "pueden salir las noticias que salgan. Las reuniones que hemos tenido son para aumentar su cláusula y renovar. Seguiremos hablando. Nos reuniremos en unos días, pero en ningún momento nos ha hablado de otros clubes ni ninguna oferta. No sabemos de ofertas ni por el representante ni por ningún club. Más que lo que leemos en los medios"

En otro orden de cosas, el dirigente nervionense matizo sobre el 'caso Vitolo' que "en el TAD se han visto los 4 millones que teníamos que pagar. Se ha perdido, pero se recurrirá al TAS, a la justicia ordinaria y donde haga falta. Otra causa es la del Atlético de Madrid y la cláusula, que subió diez millones y eso no se ha visto".