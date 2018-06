Carriço se queda (de momento)

Pablo Machín tiene en mente mantener en Nervión el sistema de tres centrales que tan buenos rendimientos le ha dado en Girona y, en estos momentos, cuenta con cinco en la plantilla, aunque tiene muchos visos de perder a uno de ellos, un Clément Lenglet que tiene muy adelantada su llegada al FC Barcelona, algo que no parece que vaya a cambiar el desembarco de Abidal y Planes en el Camp Nou.

El Sevilla busca defensas para el eje de su retaguardia y, como adelantó ESTADIO hace cinco días, un objetivo tan prioritario como complicado es el de Florian Lejeune (Newcastle), a quien el técnico soriano ya tuvo a su disposición, aunque la secretaría técnica maneja una lista de opciones en la que aparece, entre otros, el nombre de Gianmarco Ferrari.

Sea como sea, en estos momentos el club cuenta seguro con Kjaer, Mercado, Pareja y Carriço para tres puestos. La idea es que haya una reforma atrás, pero, dada la cercanía de la primera ronda de Europa League, y con los dos primeros en el Mundial, no se va a correr el riesgo de comenzar la premporada con la defensa en cuadro. Por ello, no se le ha comunicado a Pareja ni Carriço que deben buscarse equipo, existiendo la posibilidad de que continúen ligados a la disciplina blanquirroja.

En el caso del portugués, según ha podido saber este diario, se le ha comunicado que se cuenta con sus servicios para la próxima temporada... en principio. Y es que se ha puesto su futuro en las manos de Machín, quien deberá evaluar en las próximas semanas si desea quedarse con él o si, por el contrario, no lo considera necesario para su proyecto.

Cuando más se especulaba con su posible salida el pasado verano, Óscar Arias, tras consultar a Eduardo Berizzo, decidió renovar a Carriço hasta 2020, esgrimiendo varios motivos de peso: el futbolista era del gusto del entrenador, sólo contaba en su momento 28 años, tiene un gran peso en el vestuario y ha sufrido lesiones continuas pero diferentes, lo que descartaba un problema físico crónico.

Un posible escenario

Carriço descartó el pasado verano, para quedarse, propuestas de Valencia, Fiorentina, Olympiacos y Galatasaray, y esta vez, pese a que no las está escuchando, tampoco le faltarían. No habría que descartar, no obstante, que se plantease su inclusión en un posible negocio entre Sporting y Sevilla por Bas Dost, aunque de momento en Nervión están tirando muy a la baja, dado que el delantero holandés, por los cacareados problemas del club luso, podría salir a un muy bajo precio.

En definitiva, la continuidad de Carriço queda en manos de Machín.