Pablo Machín, sobre Aleix Vidal, la Supercopa y el Zalgiris

En la rueda de prensa previa a la ida de la Q3 ante el Zalgiris, el técnico soriano del Sevilla ha desgranado numerosos temas de la actualidad nervionense:

Su primera final: "Estoy encantado de jugarme algo que hace poco no podía imaginar. Jugar una final estaba muy lejos. El momento es el que es. Intentamos llegar en la mejor forma posible, acertar con el planteamiento y tratar de ganar".

La disponibilidad de Vidal: "Aleix ha hecho la pretemporada con el Barcelona. Justo antes de llegar había jugado. En los entrenamientos lo he visto bien. Coge rápido la forma y podemos contar con él. Puede jugar en el carril o de interior, en la mediapunta, también a banda cambiada. Teníamos una banda derecha bien cubierta, pero hay muchos partidos. Para mí es una posición determinante y exigente. Hay que repartir minutos y por eso es importante tener un jugador polivalente".

La posibilidad de una salida en el lateral derecho: "Corchia son cuestiones que habría que hablar con la secretaría técnica. A todos los que tengo los contemplo para sacarles rendimiento. Corchia ha cumplido. Yo siempre he tenido dos carrileros diestros, dos zurdos y uno para las dos bandas".

Centrado en el compromiso europeo: "Lo que nos toca es el partido de UEFA. Es superimportante. Estos pasos que la gente puede pensar que son fáciles son importantes. El fin de semana hay una final y hay que darle la importancia que tiene. Es un título y seguro que la afición sabrá dejar a un lado lo que ha habido hasta ahora y nuestra afición siempre ha seguido al equipo. Nos dan un valor añadido y en los momentos malos nos dan ese aliento. No me siento con autoridad de exigir nada. Me encantaría que volviera a ser una afición ejemplar. Todo el esfuerzo que hacemos es por ellos".

La superioridad en la eliminatoria: "Todos estos partidos en los que somos muy favoritos pueden llevar a relajación. En fútbol, cuando no compites al máximo rival le estás dando ventaja a un rival que en teoría es inferior, pero se han dado muchos casos en los que equipos en teoría menores superan a otros. Si el Zalgiris está aquí es porque se lo merece. Tenemos el hándicap del partido de vuelta en el que jugaremos en césped artificial. Ojalá podamos llevar la eliminatoria lo más encarrilada posible".

Sobre las características del Zalgiris: "Es un equipo que quiere tener buen trato de balón. Siempre que puede saca la pelota desde atrás. Tiene poderío físico, lo que les hace ser peligrosos a balón parado. Su '9' de referencia es fuerte, juega bien de espaldas. Y un mediapunta que le pega bien de lejos".

Posibles rotaciones de uno a otro compromiso: "Ya tengo una idea. Lo coherente es que no todos pueden jugar jueves y domingo. Algunos sí pueden por sus características. Pero si hay que competir a alto nivel en lo físico, cuanto más descanso mejor. Tenemos una gran plantilla, muchas competiciones y la idea es que todos sean importantes durante la temporada".