"Mayoral va a ser delantero del Madrid junto a Benzema"

"No me cabe duda que llegará, que sea uno o varios depende de las opciones de mercado que tenga el club", comentó en rueda de prensa Pablo Machín tras el encuentro ante el Zalgiris Vilnius, en referencia a la posibilidad de incorporar más de un ariete. Más allá de André Silva, que está encaminado, uno de los nombres que se ha vinculado en las últimas horas a la disciplina hispalense, ha sido el de Borja Mayoral.

ESTADIO se ha puesto en contacto con su agente, Alejandro Caamaño, quien ha manifestado que el delantero no tiene intención de salir del Paseo de la Castellana. "Me pilla por sorpresa esa noticia. Borja no se mueve", ha comentado para diluir su posible llegada a Nervión.

Tampoco el Real Madrid tiene intención de dejar salir al de Parla. "Lo último que me han dicho es que va a ser delantero del Real Madrid junto a Benzema", asevera rotundo Caamaño a pesar de ser un jugador que gusta en Nervión.