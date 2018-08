Roque Mesa: "Tenemos ganas de hacer buen partido y ganar la final"

El centrocampista canario Roque Mesa ha sido el encargado de acompañar a Pablo Machín en la rueda de prensa oficial de la RFEF previa a la Supercopa de España, que será disputada mañana en Tánger entre el conjunto de Nervión y el FC Barcelona, repitiéndose el duelo de la final de la pasada Copa del Rey.

En cuanto a las palabras pronunciadas por el mismo centrocampista acerca de la preparación de la final de Copa, Roque Mesa ha querido dar por finalizado el asunto: "Queda zanjado el tema, ya todos saben mi pensamiento sobre aquella final. Pienso ya en lo inmediato, tenemos ganas de hacer un buen partido y de ganar la final".

Con respecto al mismo tema, Roque ha asegurado que no hay complejos y que en una final todo puede pasar. "Soy de los que pienso que las finales no se juegan, sino que se ganan. Puede pasar cualquier cosa, pero lo que queremos es que el sevillismo esté orgulloso de este equipo".

Por otro lado, Roque ha hablado acerca de la importancia que tiene ganar la Supercopa sobre obtener la clasificación a Europa League: "Hay que pensar en lo más inmediato y eso es el partido de mañana. Tenemos ganas de hacer un partido serio y competir. Queremos conseguir la Supercopa. Sabemos que es complicado, pero te aseguro que el equipo lo va a dar todo mañana ante el Barça. Tenemos muchas ganas de hacer un partido bueno. Quizá el hecho de que ya estemos compitiendo en la Europa League haga que nosotros estemos mejor preparados".

Para finalizar, el ex del Swansea se refirió a las dificultades del club de cara a portería: "No me preocupa ese tema. Que entre la pelotita o no es cuestión de suerte. Lo importante es que se generen ocasiones. La pelotita entrará, más tarde o más temprano, si seguimos haciendo las cosas bien".

Roque ha querido hacer hincapié su agradecimiento a los más de mil sevillistas que estarán máñana en Tánger. "Esta afición siempre se ha caracterizado por apoyar a su equipo. Ellos serán mañana, como siempre, un factor fundamental y queremos que nos lleven en volandas".