El Sevilla pide al Benfica un kilo y su ficha por la cesión de Corchia

"Lo contemplo como jugador para sacarle el máximo rendimiento. Corchia ha tenido sus oportunidades, ha cumplido y si Aleix fuera un jugador únicamente para el carril, tendríamos tres, pero yo siempre he tenido dos carrileros derechos, dos izquierdos, y uno que pueda jugar en los dos lados, que podría ser Aleix Vidal. Por lo tanto Corchia sigue siendo uno más". Así explicaba Pablo Machín el papel del francés Sébastien Corchia en su Sevilla, después de que haya retornado a Nervión Aleix Vidal y que Jesús Navas haya demostrado estar a un nivel envidiable en este prematuro inicio de temporada sevillista.

Como bien viene informando ESTADIO Deportivo a lo largo de estas últimas semanas, el objetivo del internacional galo no era otro que el de ganarse la confianza del técnico soriano, al entender que aún tenía mucho que demostrar en España, después de haberse pasado la segunda mitad de la pasada temporada en el dique seco por una lesión. Una idea que, sin embargo, no ha impedido a su representante moverlo por el mercado en busca de una salida a un club de primer nivel. Movimientos que, en base a los intereses del agente, no han resultado de todo efectivos, lo que ha llevado al Sevilla a encargar a su gente de confianza (Gallardo está conversando directamente con el Benfica) la posible salida del lateral derecho, por el que el verano pasado abonó cinco millones de euros. Justo el dinero que gustarían recuperar en Nervión, una vez convencido el galo de que lo mejor es salir.

Y ahí es donde ha salido la opción del Benfica (uno de los tres grandes de Portugal junto a Sporting y Oporto) avanzada por el diario ´Record´. Una negociación en firme que, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con fuentes del club, avanza a lo largo de la tarde de este miércoles en forma de cesión, aunque aún no se podía elevar nada a definitivo al existir ciertas diferencias por pulir todavía.

La lesión del nigeriano, aunque nacido en Holanda, Tyronne Ebuehi, quien se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha recientemente, ha acelerado la negociación por Corchia, solicitando el Sevilla un millón de euros por su cesión y que el conjunto lisboeta se haga cargo del montante de su ficha, 2,5 millones de euros brutos; unas condiciones que los rectores benfiquistas no ven del todo claro, accediendo a hacerse cargo del caché del jugador si no tienen que abonar el citado millón por el préstamo, como pretende el Sevilla.

La operación, a priori, se haría sin opción de compra, aunque no es partidario el Benfica de cerrar este tipo de negocios bajo estas condiciones, por lo que aseguran a ED que estaría intentando, también, incluir algún tipo de favor a la hora de hacerse con Corchia en el futuro si el francés acaba rindiendo como ´escarnado´. De ser así, el Sevilla solicitaría más de los cinco millones que invirtió el pasado verano por el futbolista.