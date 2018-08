Pablo Machín: "Sarabia quiere quedarse en el Sevilla"

Uno de los futbolistas que más ha destacado este verano con la casaca blanquirroja es Pablo Sarabia, sobre quien se refirió Pablo Machín en la rueda de prensa previa a la primera jornada de LaLiga contra el Rayo Vallecano.

El técnico soriano, a pesar de las informaciones que sitúan al madrileño fuera del club nervionense, no se mostró nervioso ante una posible pérdida del mediapunta: "Lo que yo sé es que Sarabia tiene contrato en el Sevilla, que quiere quedarse aquí y todo lo que pueda aparecer en los medios no nos debe afectar. Yo estoy tranquilo porque lo veo muy metido en el Sevilla, en las competiciones que estamos inmersos, y él me dijo, en su momento cuando hablamos, que quiere quedarse aquí. Tranquilidad, pues su rendimiento nos está diciendo que está al 100% aquí".

Con todo, el ex del Girona no puso la mano en el fuego a la hora de certificar la continuidad del '17', aunque se mostró en la misma línea en la que lo ha estado haciendo durante las últimas fechas Joaquín Caparrós, poniendo en valor el esfuerzo realizado desde las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Garantizar las cosas es complicado, pero lo más real es que él tiene un contrato aquí. El club ha puesto mucho de su parte para poder renovar y él, si no estoy mal informado, ha pedido un poco de tiempo para pensarlo. Todo hace pensar que lo más normal es que continúe aquí de una forma o de otra. El club ha sido generoso en todo lo que Sarabia se ha ganado. No marco los plazos, pero lo normal es que haya un acuerdo cuando hay dos que quieren entenderse".