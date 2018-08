André Silva: "Se lo agradezco al míster y a los compañeros"

André Silva, el gran protagonista de la goleada del Sevilla FC al Rayo Vallecano (1-4) al anotar un triplete, se mostró feliz, al tiempo que reconoció que su comunicación con Pablo Machín, su actual técnico, es bastente fluida: "El míster me ha dicho que si trabajo, las cosas irán bien, y eso fue lo que pasó. Se lo agradezco al míster y a los compañeros".

Respecto a los goles que puede meter en este curso, no quiso ponerse un número. "No pienso en una cifra, sino en el que el Sevilla gane y haga buenos partidos. Siento un orgullo enorme y espero hacer muchos más".

Además, argumentó que en el trabajo estará la clave para ser titular, reconociendo lo que están haciendo bien. "Quien trabaje, el míster lo pondrá de titular, tenemos otros dos buenos delanteros y otro de cantera que está trabajando muy bien.

Finalmente, se mostró muy encantado de haber aterrizado en el Sevilla. "El fútbol es así, me siento bien aquí, todos me recibieron con los brazos abiertos, estoy encantado. Es un orgullo enorme, no me pasaba por la cabeza hacer eso, pero el fútbol es así".