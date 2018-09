Lo Celso apunta a titular ante Guatemala

Giovani lo Celso no ha llegado a entrenar ni un día con el Betis. De hecho, llegó el pasado viernes 31 de agosto, el sábado el equipo trabajó por la mañana, en la previa del derbi, y él no pudo ejercitarse con sus nuevos compañeros. Tras el duelo cainita, el centrocampista argentino se fue a su país para cumplir con su compromiso con la Albiceleste y no regresará, como muy pronto, hasta el próximo jueves, día 13, apenas 48 horas antes del partido contra el Valencia en Mestalla.

No obstante, el ex del PSG podría llegar rodado si finalmente se cumplen los pronósticos. De hecho, desde Argentina dan al jugador del Betis como titular en el encuentro amistoso de esta noche ante Guatemala, que se disputará a las 02:00 horas española.

Un encuentro en el que el nuevo técnico interino de la selección argentina, Lionel Scaloni, se estrena tras el fracaso que supuso para la Albiceleste el Mundial de Rusia.

El combinado nacional argentino se toma estos amistosos -el de esta noche ante Guatemala y el del próximo miércoles ante Colombia- como una oportunidad para comenzar a formar a sus jugadores pensando en el futuro.

Por ello, el 'Serrucho' ha citado jugadores jóvenes con nula o poca experiencia en la selección, entre ellos el bético, pero con los que busca formar a ese combinado de la posteridad.

Resto de internacionales

Este sábado, además de a Lo Celso, también le tocará el turno a Pau López, Aïsa Mandi y Ryad Boudebouz. El meta verdiblanco, una de las novedades de la primera lista de Luis Enrique, partirá como suplente en el encuentro que la 'Roja' disputará ante Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, en partido valedero para la UEFA Nations League y que comenzará a las 20:45 horas. Un poco antes (18:30 h), los argelinos se medirán a Gambia en partido clasificatorio para la Copa de África.