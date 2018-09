Sidnei: "El derbi es increíble"

Sidnei demostró en el derbi ante el Sevilla que está preparado para ayudar al Betis cuando se le requiera. En los minutos que disputó, el brasileño evidenció un buen punto de forma. "Tenemos grandes jugadores. Una plantilla fuerte, con jugadores de calidad. Eso es bueno para nosotros y para el club. Siempre es bueno tener jugadores así. Entré y me sentí muy cómodo con el equipo. A partir de ahí, hacia arriba. Cuando estás en un equipo así, con tantos jugadores de calidad tienes que trabajar día a día para cuando tengas la posibilidad ayudar al equipo de la mejor manera", ha dicho el brasileño en una entrevista en Radio Marca.

En el tiempo que lleva aquí tiene claro que el derbi ha sido lo más emocionante que ha vivido: "El derbi fue lo que más me llamó la atención. Lo conocía de verlo por la tele y poder vivirlo así, al principio de la temporada, fue una cosa por la que me quedé muy contento".

También le han preguntado por la comparación con el derbi de Porto Alegre: "En los dos hay pasión. Ayer ganaron y son líderes, contento también por el Inter. El clásico entre Inter y Gremio es el que he vivido desde pequeño. El de Sevilla fue una cosa increíble. Toda la semana hay ambiente y luego en el estadio fue increíble".

En el plantel están convencidos de que pueden hacer una buena temporada, aunque Sidnei prefiere no hablar de objetivos concretos: "Tengo muy buenas impresiones del equipo. Los resultados en las primeras jornadas no fueron los que queríamos, pero en juego lo hicimos bien. Luego puedes ganar, empatar o perder. Hicimos nuestro trabajo, pero no conseguimos el resultado que queríamos, que era la victoria. Tenemos equipo para ganar siempre. Tenemos que ir partido a partido y así conseguir éxitos. El objetivo es competir bien en todos los torneos y llegar fuertes a cada partido para hacer una gran temporada".

Milan y Olympiacos serán los principales rivales del Betis en la Europa League, una competición en la que Sidnei espera que sean competitivos: "Es un grupo fuerte. Sabemos que no va a ser fácil, pero confiamos en nuestro equipo y en el trabajo. Creemos que podemos hacer una buena competición".

Antes de fichar por el Betis, Sidnei estuvo muy cerca del Krasnodar: "Estoy contento aquí, poco a poco nos vamos acostumbrando al calor después de Galicia. Muy contento cuando empezamos a hablar y tuve la oportunidad de venir al Betis. Estoy muy contento por estar en este club. Hablamos para ir a Krasnodar, pero ahora estoy muy contento. Es uno de los clubes que quería. Ahora pienso en trabajar para poder ayudar y dar lo mejor al equipo. Con el Sevilla no he hablado nunca".

Uno de los jugadores que más está destacando en este inicio de campaña es Junior: "Junior es un jugador muy bueno, de mucha calidad, fuerza física. Nos da mucho. Estamos para ayudarlo y que pueda crecer como futbolista".

Sidnei ocupa plaza de extracomunitario, pero para el próximo enero podría tener ya la doble nacionalidad: "Está próximo conseguir la doble nacionalidad y a ver si a principios de año lo puedo tener arreglado".