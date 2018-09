Lo Celso: "Estuve convencido de fichar por el Betis desde la primera llamada"

Es el fichaje que, posiblemente, ha creado más expectación en el Betis en los últimos tiempos y ha sido, al mismo tiempo, una de las contrataciones más complicadas por parte de los mandatarios verdiblancos. Ángel Haro, en especial, le ha dado las gracias a José Miguel López Catalán, "por hacer posible lo que parecía imposible", y a Serra Ferrer, quien ha destacado que Giovani Lo Celso tiene una calidad "contrastada" y que ha llegado joven a la absoluta de Argentina "jugando donde más complicado es, en la creación".

Las mejores imágenes de la prensentación de Lo Celso

Esto es lo que ha dicho el futbolista cedido por el París Saint-Germain como nuevo jugador heliopolitano:

El fichaje

"Fue una larga negociación, pero las dos partes queríamos hacerlo. Es un club con un crecimiento notorio. A todos los espectadores a los que les gusta el fútbol, les gusta cómo juega el Betis. Desde la primera llamada estuve convencido de fichar por el Betis. Quería seguir creciendo como futbolista. El club está creciendo mucho. Y ahora vuelve a jugar una copa internacional. Se hizo largo porque no era fácil salir del PSG, pero las dos partes pusimos mucho".

Su llegada

"Mis compañeros me han recibido de una gran manera, al igual que el cuerpo técnico. Desde el primer momento me hicieron sentir como en casa. Hay una gran calidad humana. Vi desde la tribuna el derbi. La afición me llamó mucho la atención. Conseguir el triunfo en el derbi después de tanto tiempo fue muy lindo para el club. Quería estar más dentro que fuera. Ver lo de Joaquín en el derbi es algo espectacular, la locura que desató cuando se generó fue increíble. Me crié en una ciudad como Rosario, muy futbolera. El primer día que pisé Sevilla me di cuenta de que era similar. No me preguntaban por mi familia, sólo me decían que había que ganar el derbi"

¿Por qué el Betis?

"Estoy aquí por el proyecto del club y la identidad de juego. Cuando un jugador está cómodo dentro de un club es difícil que quiera irse. Pienso en el día a día y en ponerme a las órdenes del entrenador".

Su puesto ideal

"He jugado en varias posiciones... Soy feliz jugando en cualquiera. He jugado de pivote, de '8' (interior) y de '10' (mediapunta). Donde lo decida el entrenador para mí va a estar bien".

En forma

"Estoy listo para jugar en Valencia. Mis ganas son absolutas. Estoy ansioso por ponerme la camiseta, pero el entrenador es el que decide".