Quique Setién, sobre el Valencia, Lo Celso y el 'Tourmalet'

"Estamos animados, hemos preparado el partido a conciencia y luego veremos qué resulta", así ha comenzado Quique Setién su comparecencia previa al encuentro ante el Valencia en Mestalla. En sala de prensa del Benito Villamarín, ha repasado la actualidad heliopolitana haciendo hincapié, sobre todo, en los encuentros jugados en la pasada temporada y lo que puede proponer el Valencia.

La llegada de Lo Celso y el ojo puesto en Carvalho: "Sólo hemos podido hacer un entrenamiento con Lo Celso. Ha entrado dentro y veremos qué tal está y si podemos meterle de inicio o durante el partido. Y luego con Carvalho, en principio la información que teníamos de los médicos portugueses es que no era gran cosa, pero tiene una pequeña elongación y dependemos de su evolución futura. No vamos a poner en riesgo a ningún jugador, más cuando tenemos jugadores que pueden participar en esa posición, sobre todo con la acumulación de partidos que puede tener a lo largo de la temporada".

La acumulación de encuentros: "Ahora vamos a tener 7 partidos en 23 días. Una carga enorme que hay que gestionar muy bien. Estamos incidiendo en la capacidad de recuperar, de alimentarse bien para hacer un buen trabajo regenerativo en todos los partidos. Ahora incidimos más aunque antes también se hacía".

El potencial económico de los valencianistas: "Si nos ceñimos al límite salarial, el Valencia está por encima nuestra. Si nos limitamos a eso, tendría que ganarnos. Pero esto no es tan real como el dinero nos muestra, no es la fuente del éxito. Es un equipo poderoso con grandes jugadores y un gran estatus, pero es un equipo al que le podemos ganar si hacemos las cosas bien. El año pasado competimos aunque no logramos ganar. Lo que pasó en el terreno de juego dejó que las diferencias no son tantas. Tuvimos opciones, controlamos el juego pero nos equivocamos en algunos matices. Podemos ganar".

La labor de entrenador: "Titulares pueden ser todos. Yo no me puedo mover por la opinión que tengan los aficionados, porque otra parte puede pensar lo contrario. La cuestión está clara. Quiero un poco de comprensión en esta situación. Estoy con los jugadores todos los días, no me muevo por impulsos o capricho. Tengo una composición realista y exhaustiva de qué es lo mejor para el equipo. Sólo pido que se pongan en mi lugar, y que controlemos los impulsos. El entrenador siempre tiene razones para hacer lo que hace, para no tirarse piedras en su tejado, porque lo que hagan los jugadores en el campo me beneficiará o no a mi".

La posesión ante un rival como el Valencia: "No hay ningún equipo que renuncie a tener el balón si lo puedes tener. Otra cosa es que te veas sometido por el rival. El Valencia tiene alternativas y jugadores para someter a casi cualquier equipo. Vamos a ver la capacidad de ellos, la situación, la ansiedad por ganar rápido y ser atrevidos... De lo que uno plantea y quiere a lo que pasa, puede haber una diferencia considerable".

Acerca de vivir con alegría: "No soy una persona pasional. Soy más bien reflexivo. Valoro muy positivamente ver a la gente feliz y satisfecha porque es agradable para todo el mundo. Indiscutiblemente, que te vayan bien las cosas es mejor que que te vayan mal. La gente tiene ilusión por los partidos que su equipo va a jugar. Todo es mas positivo que cuando ha sido al revés".

La expresión de la afición y la figura de Joaquín: "Me parece muy bien que la gente se exprese tal como sienten las cosas. Hay mucha gente que lo ve por encima de lo que es como futbolista. Para mi y para el beticismo es una suerte tener un futbolista que es referencia, del tipo de los que suman mucho, y que le permite seguir sumando a la edad que tiene. Joaquín es Joaquín por cómo se entrena, por cómo juega, por cómo quiere hacer cosas. Lo demás es añadido porque es un chaval simpático. Con la afición esto es mucho más positivo que no confunde esos momentos con el trabajo que hay que realizar cada día. En cualquier empresa y en cualqueir lugar, ir feliz a trabajar suma muchos puntos. Cuando vengan las cosas mal dadas, hay que mantener esta alegría para salir de esas malas dinámicas. Es un clima difícil de conseguir. Este equipo es un ejemplo".

Sobre las diferencias entre uno y otro Valencia: "Veo al Valencia con registros que tenía el año pasado. Un trabajo excelente detrás. Jugadores igual de comprometidos. El Valencia ha hecho muchas cosas bien en estos partidos y lo veo con el potencial firme del año pasado y que irá mejorando, espero que a partir del siguiente partido. Esperemos que podamos controlar en defensa mejor que el año pasado y tratar de materializar con más efectividad todo lo que generamos. Nosotros somos un equipo diferente con respecto al año pasado, hemos mejorado y lo vamos a comprometer más en defensa y en ataque que el año pasado".

Valoración de la planificación: "El número de futbolistas va a decirnos si hay muchas lesiones si nos hemos quedado cortos o no. No podemos controlar eso. Esto también dará muchas opciones a los chavales que están esperando en la base y que deben tener claro que si trabajan la posibilidad está ahí. Y en cuanto a calidad estamos muy satisfechos. Trabajamos todos los días para que los futbolistas mejoren, pero estamos bien dotados en general y hemos dado un paso más que espero plasmarlo en resultados y juego".