Barragán: "El gol se resiste, pero llegará"

Sólo un gol en cinco partidos oficiales es un bagaje pobre pero que en absoluto preocupa al vestuario del Betis, donde resaltan que lo importante es que el equipo es capaz de ser protagonismo, llevar a cabo su estilo de juego y gozar de oportunidades. "De momento se resiste el gol; pero llegará, no hay que precipitarse, porque el equipo genera ocasiones", ha opinado Antonio Barragán en los medios del Betis.

El lateral derecho ha resaltado el punto sumado "en un campo y ante un equipo complicado, acostumbrado a jugar en Champions y Europa League". "Tenemos una gran plantilla, amplia, donde puede jugar cualquiera y trataremos de ponérselo difícil al míster", ha señalado sobre su titularidad contra Olympiacos. "Hacía tiempo que no jugaba los 90 minutos y me he encontrado bien físicamente. La pena es que no hemos ganado, pero nos llevamos un punto y pensamos ya en el siguiente partido".

"Hemos hecho gran partido, hemos tenido el control de la posesión, ocasiones... cuando el balón no quiere entrar, no quiere, pero tratamos de generar las máximas ocasiones posibles y marcar. Siempre salimos a todos los campos a sumar los tres puntos. En Valencia también, pero tuvimos la mala suerte de no hacer un gol. Las sensaciones son buenas, físicamente estamos fenomenal y queremos ser importantes en todos los partidos, los goles llegarán", ha valorado Barragán.

A juicio del defensor verdiblanco, el Betis tiene muchas posibilidades de pasar la Fase de Grupos. "Es un grupo complicado, con grandes equipos, pero no nos sentimos pequeños. Pensamos ya en el siguiente partido en Liga y después, en el siguiente en Europa".