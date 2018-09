El Betis de Europa, el Betis del mundo

El Betis está de moda. Navega viento en popa. Por eso, bien haría en aprovechar la marea que ahora lo hace zarpar a una velocidad de vértigo. No lo dice la tabla clasificatoria, es obvio, pero sí su más que vistosa manera de jugar a la pelota, esa que enamora a toda España.

Y el Betis, esta noche, llama a la puerta de Europa después de una travesía de varios años en el desierto de la medianía. Y se estrena en la tierra de los dioses frente a Olympiacos, con la moral por las nubes y la seguridad de poder hacer algo notorio en esta competición. Y será allí, entre el cielo y el infierno, donde el Betis se juegue los primeros tres puntos. Hagan sus apuestas.

Y este que les escribe no se jugaría ni un solo céntimo a intentar adivinarle la alineación al míster verdiblanco, y eso es una buenísima noticia. Denota que Setién tiene más de once peones para jugar cada partida de ajedrez, yo diría que veintiún, y además así se asegura que no se le enfade ningún trebejo, habrá minutos para todos.

Un brindis por el Eurobetis, ese del que mi padre me hablaba de los López, Cardeñosa y Alabanda. También por ese que yo viví en mi juventud de los Alfonso, Stosic y Finidi... Y ojalá los niños de ahora cuenten que ellos vivieron aquel Eurobetis de los Joaquín, Canales y Bartra. Pero eso será otra historia que esta noche comienza a escribirse.

Porque hoy juega el Betis. El Betis de todos, el Betis de Europa y el Betis del mundo. El Betis ha vuelto, aunque nunca se fue, y es que el Betis siempre estará de moda.