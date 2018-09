Girona-Real Betis: Que la música destierre el ruido

El episodio de Quique Setién con el sector de la grada crítico con Francis (al que quizás hiciera el santanderino, muy a su pesar, un flaco favor) aumentó el domingo el ruido que rodea inesperadamente a su equipo en este arranque de curso. Dicen que las expectativas las carga el diablo, así que las altísimas que genera una de las mejores plantillas de la historia verdiblanca se transforman en una exigencia notable. Justa, seguramente, pero que hay que digerir y procesar ahora. Por ello, la falta de gol de las primeras jornadas de esta campaña 2018/2019, aparcada junto a la solidez defensiva ante el Athletic, ha reactivado en Heliópolis el debate sobre el estilo, fulminado en la segunda vuelta de la temporada pasada por el aplastante ejercicio de pegada y fe de una plantilla a muerte con su entrenador.

Un ruido, el actual, que, como entonces, sólo podrá desterrar la música de una orquesta heliopolitana capaz de afinar y sonar a las mil maravillas. De momento, los destellos puntuales, como en el derbi, y muchas virtudes heredadas sostienen a un grupo pulido y enriquecido que toca de memoria, pero que necesita ya de un concierto redondo que haga encajar todas las piezas y sofoque cualquier interferencia.

El escenario que toca, Montilivi, ya albergó alguna que otra actuación para el recuerdo. Allí comparecerán los de Setién a las 22:00 horas para medirse con el Girona, que comparte ideario y, desde hace algunas jornadas, partitura. Un equipo que viene de 'mojar' en el Camp Nou y que, sin perder parte de la seriedad y fiabilidad que dejó impresas Pablo Machín, ha ganado en vistosidad y posesión. Se avecina un pulso duro en este apartado, aunque puede que la clave esté, como en Mestalla, en si el Betis articula su salida al primer toque con precisión y rapidez. Y si influyen o no las rotaciones masivas que, de nuevo, medita introducir Setién en esta entrega intersemanal del campeonato para refrescar el once y mantener activados a todos los suyos.

Así, Joel debería relevar bajo palos a Pau en la vuelta a casa de éste, pero el míster verdiblanco ya refirió y demostró que no todo será tan medido y previsible. En la línea de tres centrales, lo lógico es que Mandi descanse, si bien su entrenador dejó entrever que no lo hará en el eje de la medular Guardado, también con pleno de minutos, pues lo ve perfecto. Javi García ofrece soluciones en ambos puestos, al tiempo que se antoja probable la entrada de Barragán y Tello en los carriles, como la de Inui y Boudebouz por detrás del punta, que sería, según esa ley no escrita del reparto de cargas de trabajo, Loren o Sergio León. Con todo, es cerca de la portería contraria donde Setién cuenta con más alternativas y se muestra menos predecible, por lo que cualquier combinación es posible en pos de la armonía.