Betis-Leganés (1-0): Según el plan establecido

El Real Betis prolongó su racha victoriosa en LaLiga ante el Leganés, enlazando su segundo triunfo consecutivo tras el obtenido en Girona, al que derrotó por la mínima (1-0), gracias a un gol de Loren (89') en la recta final del duelo.

Un pase magnífico de Giovani Lo Celso, al hueco y a la espalda de la zaga pepinera, encontró a Tello, el cual la puso en el área para que el marbellí, rematara, junto a todo el Benito Villamarín, al fondo de la red, que permite al cuadro bético sumar los tres puntos que le hace dormir esta jornada en puestos de competición europea.

Pero no todo fue tan fácil, puesto que el equipo de Quique Setién sufrió, por momentos, en su área por deméritos propios y tuvo nervios en la rival, donde no encontró espacios. Aun así, fue un duelo en el que el Real Betis se encontró el mismo contexto que en sus últimas ocasiones, ya sea por habilidad suya o porque los contrarios le cedan la bola. Al final, no le quedó otra que seguir con su plan establecido, como dice la canción del grupo 'Maldita Nerea', con el que se siente cómodo, y al contrario de lo que dice el éxito del grupo originado en Murcia, nunca se cansa de él y sabe que encontrará el camino. Una senda que emprende con paciencia, seguridad defensiva y eficacia ofensiva, no exenta de algún sobresalto, que va unido a un estilo en el que confía totalmente.

Porque fuerte comenzó el Leganés, que fue muy defensivo, ya que a la primera intentó sorprender con una jugada rápida culminada por En-Nesyri que se fue desviada. Pasaron los minutos y el Real Betis se hizo dueño del cuero, pero careció de profundidad, velocidad y peligro. Mucho toque, mucho pase pero, realmente poca llegada ante la engrasada zaga madrileña, la cual no dejaba casi ningún hueco por el que colarse. Sólo un disparo de Tello. Pasó el tiempo y el Leganés introdujo una variante, similar a lo que hizo el Athletic hace una semana, presión arriba para ahogar la salida de balón bética. Fruto de ello, Joel Robles se vio obligado a darle el balón a Bartra, El Zhar robó y la puso en el área pequeña, con Robles desubicado, pero En-Nesyri la mandó alta inexplicablemente. Bien es cierto que el colegiado anuló la jugada por falta sobre Bartra. No sería la única de los pepineros, que con un disparo de El Zhar, duro, hizo enmudecer al Villamarín, pero Robles paró.

A pesar de ello, no desesperó el Betis que encontró la mejor oportunidad de la primera mitad, gracias a una jugada elaborada en la que Sergio León ganó la espalda a la defensa rival, la puso al área, donde cabeceó Joaquín. Su tiro fue parado entre Juanfran y Cuéllar, dándose por acabados los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, dio un paso adelante el Betis y uno atrás el 'Lega', el dominio verdiblanco aumentó gracias a un Barragán que se entonó con el paso de los minutos. El carrilero la puso al primer palo pero Bustinza impidió el gol de Sergio León cuando ya se cantaba el gol. Segundos después, fue Joaquín el que no logró rematar el centro del Barragán. En éstas y en una pérdida bética, de Aïssa Mandi, en las inmediaciones de su área, algo que va en su estilo, En-Nesyri volvió a tener el gol, pero, de nuevo, volvió a errar.

Tardó Setién en meter los relevos. Sanabria, Carvalho y Loren entraron por Canales, Barragán y Sergio León. Con ello, Joaquín se quedó con la banda diestra completa y ahí estuvo a punto de llegar el gol heliopolitano, cuando el portuense, en el 86', la puso pero Loren cabeceó alto.

En los últimos minutos, el Leganés firmó la igualada y perdió tiempo en varias ocasiones, pero el Betis, confiando en su estilo, encontró al grieta para que Loren llevara al éxtasis a todo el Benito Villamarín.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Joel Robles; Mandi, Javi García, Bartra; Barragán (William Carvalho, m.80), Boudebouz, Canales (Sanabria, m.75), Lo Celso, Tello; Joaquín, Sergio León (Loren, m.84).

0 - Leganés: Cuéllar; Juanfran, Tarín, Bustinza, Raúl García, Jonathan Silva; El Zhar (Sabin Merino, m.55), Gumbau, Rubén Pérez, Óscar (Vesga, m.55); En Nesyri (Carrillo, m.77).

Gol: 1-0, M.89: Loren.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a los visitantes En Nesyri (m.3), Bustinza (m.38), Cuéllar (m.87) y Rubén Pérez (m.94).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga Santander, disputado en el Benito Villamarín ante 48.115 espectadores. Césped en perfecto estado.