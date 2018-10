¿Quién es quién en el F91 Dudelange?

El F91 Dudelange es un gran desconocido para cualquier aficionado al mundo del fútbol. De no ser por la gesta realizada en la previa de la Europa League, aún seguiría siendo un equipo minúsculo de una población de 20.000 habitantes al pie de la montaña que, aunque ha ganado 14 de las últimas 20 ligas de su país seguiría pasando desapercibido.

Aunque su origen se remonta a hace cien años, es en 1998 cuando su historia gira hasta convertirse en el dominador del fútbol luxemburgués. Lo hace de la mano del emprendedor Flavio Becca, un empresario muy conocido en su país, que hizo dinero con una empresa inmobiliaria y muy aficionado al deporte. En ESTADIO analizamos su figura y la de los otros representantes importantes del club.

Flavio Becca



Es el alma del F91 Dudelange. Aunque dice que no toma decisiones deportivas, es el que pone el dinero y el que ha elevado el nivel del club. Muy conocido en su país -entre otras cosas por una polémica que salpicó al exprimer ministro Jean-Claude Junker a cuenta de un vuelo privado-, tiene una fuerte personalidad y, aunque insiste en que no tiene un papel deportivo, sí que le gusta involucrarse, sobre todo en el plano mental. En la ronda previa jugada contra el Legia de Varsovia no dudó en bajar al vestuario a motivar a los suyos en el descanso con 1-2. "¡Éste es el momento! Está ahí. Ellos están cocidos", cuenta que les dijo antes de apear al equipo polaco en su estadio. También tuvo que intervenir en 2015, cuando su piloto, Danny Kent, estaba a punto de tirar por la borda una renta de 105 puntos de ventaja que había ido perdiendo paulatinamente y también le gusta contar que fue él quien motivó a Andy Schlek (ciclista luxemburgués) cuando ganó en el Galibier en el Tour de 2011. Tiene en Gerard López, otro conocido empresario luxemburgués y dueño del Lille, a su enemigo.

Romain Schumacher



Presidente del club, empresario también de éxito del sector de los seguros y exfutbolista de segunda fila. Seguidor del Milan, confiesa que los dormitorios de sus hijos están decorados con el 'rossonero' de los lombardos. Espera que el éxito del Dudelange sirva para elevar el nivel del campeonato de su país. "Quiero que el fútbol de Luxemburgo saque provecho de nuestro éxito. No tiene sentido si los otros equipos están 20 kilómetros por detrás. Queremo llevar al país al mayor nivel posible. Si miras las infraestructuras de los estadios, es catastrófico", señala.

Dino Toppmöller



Hijo de Klaus Toppmöller, técnico que llevó al Bayer Leverkusen a la final de la Champions en 2002 (la del gol de volea de Zidane), Dino jugó al fútbol como profesional antes de pasar a los banquillos. Su éxito con el Dudelange le servirá, a buen seguro, para dar el salto a un equipo de mayor proyección la temporada próxima. "Lo mejor es que se quede un año con nosotros", dice de él Becca, quien también apuntó que es el primer entrenador al que defiende ante el vestuario. "En un partido que íbamos perdiendo entré al vestuario y les dije: Esta vez no es el entrenador el que se va, son los jugadores".

Daniel Sinani



Este atacante es uno de los máximo culpables de que el Dudelange esté en la Fase de Grupos. Anotó tres dianas en la eliminatoria contra el Cluj que dio la histórica clasifación al Dudelange. Nacido en Belgrado, debutó en 2017 con la absoluta de Luxemburgo a los 20 años de edad y lleva dos goles con el combinado nacional en ocho encuentros.