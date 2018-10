Mel no entiende los pitos a Francis

Mel no entiende los pitos a Francis

Francis vivió uno de sus momentos más delicados desde que dio el salto al primer equipo en el encuentro ante el Athletic Club. Ciertamente, ese día el lateral de Coín no tuvo su día y la grada mostró su descontento durante el partido, lo que provocó una airada reacción del técnico, Quique Setién, hacia los aficionados.

El preparador mantuvo su confianza en el canterano y éste le respondió asistiendo a Loren Morón en Montilivi, donde el Betis ganó con una gran actuación del malagueño.

Crecido después de aquel incidente, Francis ha recibido el apoyo del otrora técnico del Betis, Pepe Mel, que se refirió a él en su intervención en el programa 'El Chiringuito', donde defendió al canterano, del que aseguró que "lo está haciendo bien". "Es un chaval para comérselo. La gente no está siendo justa con él. Es un canterano del Betis, juega en la posición que le dice su entrenador y lo da todo. Juega y creo que lo está haciendo bien. Hay que valorarlo en la medida que son las cosas", señaló Mel, antes de añadir: "No lo entiendo, el chico se entrega. Es producto de la casa del Betis y creo que no está bien pitarlo".