Seis de Serra, uno de Torrecilla y cuatro canteranos, los más utilizados por Setién

Lorenzo Serra Ferrer llegó hace dos veranos al Betis con la misión de darle la vuelta a la situación del conjunto verdiblanco y su labor al frente de la parcela deportiva se hizo notar desde el primer minuto. Desde su llegada, el conjunto verdiblanco ha realizado 18 incorporaciones con un altísimo índice de acierto, como demuestra el hecho de que sólo tres de esos fichajes no hayan cuajado.

Echando un vistazo a los once jugadores más utilizados por Quique Setién en este inicio de campeonato también se nota el giro radical que le ha dado al equipo supuestamente titular del cántabro. Seis de los habituales han llegado con Serra al mando de los fichajes, mientras que otros tres han subido de la cantera, otra apuesta fuerte del de Sa Pobla secundada por Setién, a quien no le tiembla el pulso para dar el puesto de titular a los más jóvenes. Mandi es la gran excepción, ya que fue un fichaje de Torrecilla y es el futbolista más utilizado por el entrenador del Betis. El once lo completaría Joaquín, que es un fichaje de Macià, aunque su vuelta se hubiera producido independientemente de quién mandara en las incorporaciones, ya que el gaditano fue el principal artífice de su propio regreso.

En un once basado en los futbolistas con más minutos de lo que va de Liga, seis son fichajes de Serra. Pau López, Sidnei y Canales han llegado este mismo verano. A ellos hay que unir a Bartra (fichaje invernal) y a Guardado y Tello, llegados en 2017. Junior, Francis y Loren se han instalado en el primer equipo llegando desde el filial. Mandi, incorporación de Torrecilla, y Joaquín, fichado por Macià, completan este once. También tienen cartel de titular jugadores como Carvalho, Inui o Lo Celso, incorporaciones de este mismo verano. Del resto de miembros del plantel, únicamente Sanabria fue un fichaje anterior a la era Serra Ferrer. En total, en el actual plantel hay 15 fichajes de Serra, dos de Torrecilla, uno de Macià y tres futbolistas subidos del segundo equipo.

Los tres que no cuajaron

De las once incorporaciones que realizó Serra Ferrer la temporada pasada, únicamente tres no siguen en el Betis. Dos de ellos, Campbell y Amat, llegaron como cedidos y no se ejerció la opción de compra pese a que se meditó en el caso del segundo. El otro es Camarasa, una de las incorporaciones que más expectación levantó la temporada pasada, es titular en el Cardiff, donde juega como cedido.