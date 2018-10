Haro, tranquilo con Setién, pese a los rumores

El nombre de Quique Setién ha sido ligado al FC Barcelona como posible sustituto de Ernesto Valverde si finalmente el técnico de origen extremeño decide no prolongar su vinculación con la entidad culé. Sin embargo, a Ángel Haro no le preocupa que el cántabro vaya a romper su vinculación con el Betis. "En el fútbol nunca se sabe. Por las manifestaciones de Quique, es un hombre de cumplir sus contratos y tiene que pasar algo raro para que no ocurra. Pero en el fútbol nunca se sabe, pero si llega un equipo como el City o algo así... Pero le veo cómodo y no tengo preocupaciones en ese respecto", comentaba ayer en la Ser.

El empresario quiso reconocer el mérito del cántabro en el crecimiento del Betis y le puso "una nota muy alta" a su papel. "Mucho del mérito de lo que está pasando en el Betis lo tiene el entrenador. También cuenta mucho el trabajo del cuerpo técnico y de la comisión deportiva, trayendo jugadores de nivel alto", subrayó un Haro que mantiene una buena relación personal con el entrenador. "Con Quique da gusto estar, no sólo en el plano futbolístico, es un entrenador muy ameno, cercano, compartimos hobbies y es un placer estar con él, se disfruta".

Haro defendió el buen momento que atraviesa la entidad. "Las sensaciones que desprende el equipo y el club en general son positivas. El Betis es un club en ebullición, en crecimiento, se arreglaron por fin los temas institucionales y accionariales y todo es positivo".

No podía faltar la pregunta de la comparación con el Sevilla, que Haro nunca rehúye. "Creo que todavía en lo económico no estamos igualados, porque su presupuesto es un 50% mayor que el nuestro, pero venimos de un presupuesto que multiplicaban por tres. Pero en lo deportivo creo que sí. Cuando se enfrentan Betis y Sevilla, no tengo la sensación de que seamos un equipo inferior y voy con la garantía de que podemos ganar el partido", aseguraba un Haro que puede tener su sucesor al frente del Betis en la propia plantilla verdiblanca. "Algunas personas de mi alrededor están deseando que Joaquín cuelgue las botas... (risas) Pero creo que le queda mucho fútbol todavía. Yo creo que Joaquín puede conseguir lo que quiera siendo como es. Es una maravilla tener a Joaquín porque es historia viva, pero además jugando un buen fútbol y creando el clima que crea a su alrededor. Sin olvidar que tiene mucho fútbol en las botas y hay que disfrutarlo".

A Haro le pusieron en la tesitura de si prefiere ganar la Copa o estar entre los cuatro primeros: "Las dos cosas, si pudiera ser. Pensando en el futuro del club, es importante clasificarse entre los cuatro primeros, más que una Copa, pero los títulos entran dentro de la historia...".