La nueva aventura de Pier Luigi Cherubino

De familia romana pero tinerfeño de adopción, Pier Luigi Cherubino destacó en la década de los noventa como jugador primero del Tenerife y después del Sporting, antes de llegar al Betis en el verano de 1995, tras un fichaje 'puente' que a la postre le traería un sinfin de problemas jurídicos y económicos. Sus dos años como verdiblanco dejaron huella y en Heliópolis se le recuerda con especial cariño. Tras colgar las botas en 2007, regresó a Tenerife y se pasó al otro lado, al de comentarista deportivo. Con el micrófono no logró matar el gusanillo y decidió sacarse el título de entranador de primer nivel, que ahora pone en práctica al frente del Granadilla Egatesa, equipo de LaLiga Iberdrola del que se ha tenido que hacer cargo tras la enfermedad de su técnico, Tony Ayala. Es su primera experiencia al frente de un banquillo, un reto que asume con ilusión y responsabilidad y que ha comenzado con buen pie, imponiéndose al Logroño en su debut. El que fuera delantero verdiblanco ha atendido a ESTADIO para hablar no sólo de fútbol femenino, sobre el que hace un valiosísimo alegato.

- ¿Qué tal lleva eso de ser entrenador?

- La verdad es que super ilusionado. Feliz porque entro en un proyecto que cada año Van mejorando. Las chicas han demostrado una gran predisposición. Y estoy muy feliz de que mi primera experiencia sea en este equipo al que he estado muy ligado desde que comenzó.

- Hasta ahora venía haciendo labores de asesoramiento en el club, ¿se imaginaba dar el salto al banquillo?

- No. Toni Ayala estaba haciendo un trabajo buenísimo. Nunca hubiese pensado en tener prescindir de un entrenador por motivos de salud. Los resultados eran buenos. Pero, por desgracia ocurrió. Tony está intentando recuperarse y Sergio Batista, el presidente, me llamó para coger al equipo y yo encantado. Una de las cosas que más me enorgullece es haber estado ahí siempre, desde la creación del club, y ahora tengo la oportunidad de ayudarlas desde el banquillo. Cuando se creó el equipo, estuve apoyando a Sergio, que es amigo mío. Estuve con ellas en Albacete, donde tratamos de conseguir el ascenso, pero no se consiguió. Casualidades de la vida, al año siguiente nos la jugamos con el Betis y ahí estuvimos. Siempre he estado ayudando a Sergio a la hora de llevar al equipo.

- Se embarca en la difícil tarea de entrenar y lo hace en un equipo femenino.

- Cuando sacas el título de entrenador profesional tu intención es entrenar en fútbol profesional, da igual si es femenino o masculino. El fútbol femenino en las últimas temporadas está teniendo un impulso muy grande gracias a LaLiga, a los patrocinadores. Está dándole el lugar que le corresponde a la mujer en el deporte. Y creo que eso es muy importante. Creo que entre todos podemos apoyar para que siga creciendo y esté donde se merece. Yo lo afronto de la misma manera que si fuera fútbol masculino, con muchísima ilusión. El nivel de intensidad, de compromiso, de calidad de las chicas es altísimo y yo estoy encantado.

- En este mundo se ha avanzado bastante, pero todavía está lejos de la equiparación.

- Cada año va a más. La gente lo apoya mucho. La Federación está trabajando muy bien. Ahora, con la llegada de Jorge Vilda a la selección, el equipo ha dado un paso importante para acercarse a las grandes potencias mundiales y se está dando todo para seguir creciendo. NO podemos pretender que esté a la altura del fútbol masculino, pero sí que por lo menos estén donde se merece porque el deporte femenino siempre ha sido una referencia en la sociedad española. Han conseguido muchísimos éxitos en muchísimas modalidades, en las Olimpiadas... Las mujeres siempre han sido protagonistas y en el fútbol femenino también lo están consiguiendo.

- En el plano personal, ¿qué se propone conseguir?

- Seguir mejorando al equipo, como viene haciendo año tras año. Es muy complicado igualar el cuarto puesto del año pasado, pero vamos a intentar igualar esa línea. Todos los equipos se han reforzado muchísimo. Va a haber mucha igualdad. Hay dos equipos que están por encima del resto, que son el Atlético de Madrid y el Barcelona, pero vamos a intentar competir de la misma manera, para poder acercarnos a esos dos equipos.

- ¿Ha mirado el calendario para ver cuándo le toca medirse al Betis?

- Por desgracia para mí, el equipo ya jugó allí en la segunda jornada, pero me queda el partido contra el Sevilla, que para mí regresar a Sevilla será algo especial. A ver si nos toca en la Copa de la Reina contra el Betis. La casualidad es que este equipo ascedió contra ellas y es un equipo que ha estado muy ligado al Granadilla.

- ¿Qué le parece el equipo de María Pry?

- Me genera unas sensaciones buenísimas, porque tienen a una de las mejores entrenadoras de la categoría, juegan bien al fútbol, tienen mucho potencial. Sólo con el escudo que llevan, estoy seguro de que estarán en la zona alta de la tabla.

- Y en cuanto al equipo masculino, ¿qué sensaciones tiene?

- Creo que la llegada de Serra Ferrer ha sido un revulsivo en la ciudad. Se han empezado a hacer las cosas muy bien. Es un hombre que ya conocemos, y que está muy bien rodeado de Alexis, de Cañas, de Jaime. Muchos exjugadores que están aportando mucho sentimiento a todo lo que hacen, y junto con la junta directiva, el equipo está en muy buena línea y donde se merece la afición, que es jugando en Europa, peleando por los puestos altos. Con un entrenador que ha instaurado un estilo de juego que es lo que el club llevaba demandando desde hace años. Feliz por ellos porque da gusto ver jugar al Betis.

- Quizás le falte algo de efectividad.

- Al final todos los equipos se han reforzado mucho y, además, conocen perfectamente la manera de jugar del Betis y eso te complica un poco las cosas. Creo que al final los delanteros viven de rachas. Loren el año pasado sorprendió, pero este año ya es un delantero contrastado y las vigilancias que tiene son mucho mayores. Estoy convencido de que tal y como está jugando el equipo, llegarán los goles y las victorias.